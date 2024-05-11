السبت 11 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

تقارير أمريكية: دعم عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة يحظى بتأييد ساحق

الأمم المتحدة
الأمم المتحدة

قالت شبكة "CNN" الأمريكية، في تقرير لها، إن صدور قرار للأمم المتحدة، أمس، يؤيد عضوية فلسطين بالمنظمة الدولية جاء بتأييد ساحق، ومنح امتيازات جديدة للسلطة الفلسطينية بصفتها الحالية دولة مراقبة غير عضو.

وأكدت الشبكة الأمريكية، في تقريرها، أن هناك حالة من تصاعد المشاعر لدعم فلسطين، فقد طلبت أكثر من 100 دولة من الجمعية العامة التحدث عن القرار، وأكد معظمها الدعم القوي للدولة الفلسطينية بغض النظر عن طريقة تصويتها.

وشدد التقرير الأمريكي على أنه رغم أن التصويت في الجمعية العامة لا يمكن أن يمنح العضوية في الأمم المتحدة، فإن القرار الذي تمت الموافقة عليه يمنح السلطة الفلسطينية حقوقًا وامتيازات إجرائية جديدة.

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موقف الصين وروسيا من عضوية فلسطين فى الأمم المتحدة

فيما قال ثلاثة دبلوماسيين غربيين، لوكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم لأن المفاوضات كانت خاصة، إن المسودة الأصلية للقرار تم تغييرها بشكل كبير لمعالجة المخاوف، ليس فقط من قبل الولايات المتحدة، ولكن أيضًا من قبل روسيا والصين.

وكان من شأن المسودة الأولى أن تمنح فلسطين "الحقوق والامتيازات اللازمة لضمان مشاركتها الكاملة والفعالة" في جلسات الجمعية ومؤتمرات الأمم المتحدة "على قدم المساواة مع الدول الأعضاء"، كما أنها لم تشر إلى ما إذا كان بإمكان فلسطين التصويت في الجمعية العامة.

ووفقا للدبلوماسيين، فإن روسيا والصين، وهما من المؤيدين الأقوياء لعضوية فلسطين في الأمم المتحدة، كانتا تشعران بالقلق من أن منح الحقوق والامتيازات المدرجة في الملحق يمكن أن يشكل سابقة لأعضاء آخرين محتملين في الأمم المتحدة، مع قلق روسيا بشأن كوسوفو، والصين بشأن تايوان.

وأسقطت المسودة النهائية، التي تم التصويت عليها، اللغة التي من شأنها أن تضع فلسطين "على قدم المساواة مع الدول الأعضاء"، ولمعالجة المخاوف الصينية والروسية، قررت "على أساس استثنائي ودون سابقة" اعتماد الحقوق والامتيازات الواردة وفق الملحق الصادر عن القرار الأممي.

كما أُضيف بند في الملحق يوضح أنه لا يمنح فلسطين حق التصويت في الجمعية العامة أو تقديم مرشحين لوكالات الأمم المتحدة.

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باحث: عضوية فلسطين بالأمم المتحدة دليل إدراك جرائم إسرائيل

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