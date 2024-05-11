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توك شو

باحث: عضوية فلسطين بالأمم المتحدة دليل إدراك جرائم إسرائيل

محمد عبدالرازق خلال
محمد عبدالرازق خلال مداخلة بنشرة dmc

قال محمد عبدالرازق، الباحث بالمركز المصري للفكر الاستراتيجي، إن ما حدث أمس بالجمعية العامة للأمم المتحدة، إنجاز كبير في طريق تحقيق الدولة الفلسطينية المستقلة.

وأضاف "عبدالرازق" خلال مداخلة هاتفية لـ"نشرة dmc"، أن الجمعية العامة للأمم المتحدة تقر بغالبية كبرى تأييدا لطلب عضوية فلسطين في المنطقة الدولية، بعد الانتهاكات الإسرائيلية المستمرة بحق الشعب الفلسطيني.

ونوه، بأن تصويت الجمعية العامة للأمم المتحدة، يدل على تزايد وعي المجتمع الدولي بما يجري فيه في الأراضي المحتلة وزيادة عزلة إسرائيل في العالم.

وتابع، أن القرار في هذه المرحلة الدقيقة من عمر القضية الفلسطينية له أهمية كبيرة، مضيفًا أن الضغوط الشعبية الكبيرة، تعزّز من قابلية أو قبول المجتمع الدولي للدولة الفلسطينية المستقلة ويعزّز من اعتراف غالبية الدول بدولة فلسطين.

إسرائيل الجمعية العامة للأمم المتحدة محمد عبد الرازق نشرة dmc الشعب الفلسطيني

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