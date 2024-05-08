فرصة أخيرة.. حظر تيك توك يثير أزمة جديدة بين الصين والولايات المتحدة

أكد تقرير بريطاني، إثارة القانون الذي أصدره الكونجرس الأمريكي ووافق عليه الرئيس جو بايدن بشأن حظر تطبيق تيك توك TikTok غضب الصين بشكل كبير بسبب التضيق على التكنولوجيا الصينية.

وقالت صحيفة "الجارديان" البريطانية في تقرير لها، إن تطبيق تيك توك TikTok والشركة الأم المالكة له بايت دانس ByteDance رفعت دعوى قضائية لمنع قانون وقعه جو بايدن من شأنه أن يفرض بيع تطبيق الفيديو القصير أو حظره من الولايات المتحدة.

تفاصيل دعوى تيك توك لرفض الحظر في الولايات المتحدة

ورفعت تيك توك وبايت دانس دعوى قضائية، أمس الثلاثاء، ضد الحكومة الأمريكية في محكمة الاستئناف في مقاطعة كولومبيا، بحجة أن القانون غير دستوري وينتهك حماية حرية التعبير.

وقالت الجارديان، إن القانون الذي وقعه الرئيس جو بايدن في 24 أبريل الماضي كجزء من حزمة مساعدات خارجية أوسع، يمنح شركة ByteDance الصينية حتى 19 يناير 2025 لبيع تيك توك TikTok إلى مشتري آخر، وإذا لم يحدث ذلك، فإن الولايات المتحدة ستمنع متاجر التطبيقات من إتاحة تطبيق TikTok وستمنع خدمات استضافة الإنترنت من دعم تشغيل التطبيق.

وأكد الدعوى القضائية، أن التجريد الذي يتطلبه مشروع القانون "غير ممكن تجاريًا أو قانونيًا أو تقنيًا"، مؤكدة أن هذا القانون سيفرض إغلاق TikTok بحلول 19 يناير 2025، مما يؤدي إلى إسكات صوت 170 مليون أمريكي يستخدمون المنصة للتواصل بطرق لا تتوافر في أي تطبيق آخر.

وبحسب الصحيفة، أكدت الدعوى التقارير السابقة التي تفيد بأن بايت دانس ByteDance لن تبيع TikTok بدون خوارزمية التوصية القوية التي عززت نجاح المنصة.

وجاء في الدعوى أن الحكومة الصينية أوضحت أنها لن تسمح بسحب الاستثمارات من محرك التوصية الذي يعد مفتاح نجاح تيك توك في الولايات المتحدة.

وكشفت الجارديان، أن احتمالية حظر TikTok زادت منذ أن حاول دونالد ترامب حظره لأول مرة في عام 2020 حظره ولكن دون جدوى، فيما أعرب منتقدو تيك توك عن قلقهم من أن الشركة الأم للمنصة ومقرها الصين يمكن أن تجمع بيانات المستخدم الحساسة وتفرض رقابة على المحتوى الذي يتعارض مع الحكومة الصينية وهو ما نفاه تيك توك.

وأنفق TikTok أكثر من ملياري دولار لتنفيذ إجراءات لحماية بيانات المستخدمين الأمريكيين، وفقًا للدعوى لتلبية طلبات طلبتها الولايات المتحدة، فيما سلطت الدعوى الضوء أيضًا على التزامات إضافية تعهدت بها الشركة في مسودة اتفاقية الأمن القومي المكونة من 90 صفحة والتي تم تطويرها من خلال المفاوضات مع لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة (CFIUS)، وهي لجنة مشتركة بين الوكالات، ترأسها وزارة الخزانة الأمريكية، وتقوم بمراجعة الاستثمارات الأجنبية في الشركات الأمريكية التي تنطوي على مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

فرصة أخيرة لمنع حظر تيك توك

وقالت الجارديان، إن لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة أجرت محادثات مع TikTok لإيجاد حلول، على الرغم من أن الاتفاقية تضمنت موافقة تيك توك على "خيار الإغلاق" الذي من شأنه أن يمنح الحكومة الأمريكية سلطة تعليق عمل TikTok في الولايات المتحدة إذا انتهكت بعض الالتزامات، وفقًا للدعوى.

وأضافت "لكن في أغسطس 2022، وفقًا للدعوى القضائية، توقفت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة عن الانخراط في مناقشات هادفة حول الاتفاقية وفي مارس 2023 وأصرت لجنة الاستثمار الأجنبي في الولايات المتحدة على أنه سيُطلب من بايت دانش تصفية أعمال تيك توك الأمريكية".

وتسائل العديد من الخبراء عما إذا كان أي مشتر محتمل يمتلك الموارد المالية لشراء تيك توك وما إذا كانت الوكالات الحكومية الصينية والأمريكية ستوافق على البيع.

ووفقًا للدعوى القضائية، فإن نقل كود مصدر تيك توك إلى الولايات المتحدة سيستغرق سنوات حتى تكتسب المجموعة الجديدة المعرفة الكافية بالتطبيق.

وبموجب القانون الحالي، يمكن لبايدن تمديد الموعد النهائي لسحب الاستثمارات المقرر في 19 يناير لمدة ثلاثة أشهر إذا قرر أن بايت دانس تحرز تقدمًا في ملف البيع.