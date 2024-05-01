الأمريكيون يتهمون تيك توك باستهدف الرأى العام والتجسس عليهم

أظهر استطلاع جديد للرأي أن 58% من الأمريكيين يعتقدون أن الصين تستخدم موقع التواصل الاجتماعي تيك توك (TikTok) للتأثير بالرأي العام، فيما أيد نصف الأمريكيين حظر التطبيق الصيني بعد قرار الكونجرس بشأن وضع قيود جديد عليه.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته شركة إبسوس مع وكالة رويترز، يعتقد غالبية الأمريكيين أن الصين تستخدم تيك توك لتشكيل الرأي العام الأمريكي، مع اقتراب الولايات المتحدة من احتمال حظر تيك توك.

الأمريكيون يتهمون تيك توك بالتجسس عليهم

واتفق نحو 58% من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر يومين، مع الرأي القائل بأن الحكومة الصينية تستخدم TikTok، المملوكة لشركة ابات دانس ByteDance الصينية، للتأثير على الرأي العام الأمريكي، فيما لم يوافق على ذلك الرأي حوالي 13%، والبقية لم يكونوا متأكدين أو لم يجيبوا عن السؤال.

وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس تأييد 50% من الأمريكيين حظر تيك توك، بينما عارض 32% الحظر والبقية غير متأكدين من موقفهم تجاه التطبيق.

وشمل الاستطلاع فقط البالغين في الولايات المتحدة ولا يعكس آراء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والذين يشكلون جزءًا كبيرًا من مستخدمي TikTok في الولايات المتحدة، فقد أيد حوالي ستة من كل 10 مشاركين في الاستطلاع تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر الحظر، مقارنة بحوالي أربعة من كل 10 تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عامًا.

وأظهر الاستطلاع أن 46% من الأمريكيين يرون أن الصين تستخدم التطبيق للتجسس على الحياة اليومية في الأمريكتين.

وقال 60% من الأمريكيين إنه من غير المناسب للمرشحين السياسيين الأمريكيين استخدام تطبيق TikTok للترويج لحملاتهم الانتخابية.

وجمع الاستطلاع، الذي أجري عبر الإنترنت، ردودًا من 1022 شخصًا بالغًا أمريكيًا على مستوى الولايات المتحدة، وبلغ هامش الخطأ فيه حوالي 3 نقاط مئوية.

وكان الجمهوريون أكثر تأييدًا من الديمقراطيين للرأي القائل بأن الصين تستخدم تطبيق تيك توك للتأثير على الآراء الأمريكية.

تيك توك تتحدى قرار الحظر الأمريكي

من جهتها قالت الشركة المالكة لموقع تيك توكTikTok إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات ولن تشارك البيانات الخاصة بمستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا مع الحكومة الصينية، كما أخبرت الشركة الكونجرس العام الماضي، بأنها لا تقوم بالترويج أو إزالة المحتوى بناءً على طلب الحكومة الصينية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع الأسبوع الماضي على تشريع يمنح شركة ByteDance 270 يومًا لتصفية أصول TikTok في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر.

من جهتها تعهدت الشركة الصينية المالكة لموقع TikTok بتحدي الحظر باعتباره انتهاكًا لحماية حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، ومن المتوقع أن يتخذ مستخدمو تيك توك إجراءات قانونية مرة أخرى، فسبق ومنع قاض أمريكي في مونتانا في نوفمبر 2023 حظرًا حكوميًا على تيك توك مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بحرية التعبير.