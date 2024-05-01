الأربعاء 01 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

تكنولوجيا

الأمريكيون يتهمون تيك توك باستهدف الرأى العام والتجسس عليهم

تيك توك
تيك توك

أظهر استطلاع جديد للرأي أن 58% من الأمريكيين يعتقدون أن الصين تستخدم موقع التواصل الاجتماعي تيك توك (TikTok) للتأثير بالرأي العام، فيما أيد نصف الأمريكيين حظر التطبيق الصيني بعد قرار الكونجرس بشأن وضع قيود جديد عليه.

وبحسب استطلاع للرأي أجرته شركة إبسوس مع وكالة رويترز، يعتقد غالبية الأمريكيين أن الصين تستخدم تيك توك لتشكيل الرأي العام الأمريكي، مع اقتراب الولايات المتحدة من احتمال حظر تيك توك.

txt

"تيك توك" تتعهد بالطعن فى قانون أمريكى يهدد بحظرها

الأمريكيون يتهمون تيك توك بالتجسس عليهم

واتفق نحو 58% من المشاركين في الاستطلاع الذي استمر يومين، مع الرأي القائل بأن الحكومة الصينية تستخدم  TikTok، المملوكة لشركة ابات دانس ByteDance الصينية، للتأثير على الرأي العام الأمريكي، فيما لم يوافق على ذلك الرأي حوالي 13%، والبقية لم يكونوا متأكدين أو لم يجيبوا عن السؤال. 

وأظهر استطلاع رويترز/إبسوس تأييد 50% من الأمريكيين حظر تيك توك، بينما عارض 32% الحظر والبقية غير متأكدين من موقفهم تجاه التطبيق.

وشمل الاستطلاع فقط البالغين في الولايات المتحدة ولا يعكس آراء الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، والذين يشكلون جزءًا كبيرًا من مستخدمي TikTok في الولايات المتحدة، فقد أيد حوالي ستة من كل 10 مشاركين في الاستطلاع تبلغ أعمارهم 40 عامًا أو أكثر الحظر، مقارنة بحوالي أربعة من كل 10 تتراوح أعمارهم بين 18 و39 عامًا.

وأظهر الاستطلاع أن 46% من الأمريكيين يرون أن الصين تستخدم التطبيق للتجسس على الحياة اليومية في الأمريكتين.

وقال 60% من الأمريكيين إنه من غير المناسب للمرشحين السياسيين الأمريكيين استخدام تطبيق TikTok للترويج لحملاتهم الانتخابية.

وجمع الاستطلاع، الذي أجري عبر الإنترنت، ردودًا من 1022 شخصًا بالغًا أمريكيًا على مستوى الولايات المتحدة، وبلغ هامش الخطأ فيه حوالي 3 نقاط مئوية.

وكان الجمهوريون أكثر تأييدًا من الديمقراطيين للرأي القائل بأن الصين تستخدم تطبيق تيك توك للتأثير على الآراء الأمريكية.

txt

بايت دانس تفضل إغلاق تيك توك فى أمريكا على بيعه

تيك توك تتحدى قرار الحظر الأمريكي

من جهتها قالت الشركة المالكة لموقع تيك توكTikTok إنها أنفقت أكثر من 1.5 مليار دولار على جهود أمن البيانات ولن تشارك البيانات الخاصة بمستخدميها الأمريكيين البالغ عددهم 170 مليونًا مع الحكومة الصينية، كما أخبرت الشركة الكونجرس العام الماضي، بأنها لا تقوم بالترويج أو إزالة المحتوى بناءً على طلب الحكومة الصينية.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع الأسبوع الماضي على تشريع يمنح شركة  ByteDance  270 يومًا لتصفية أصول TikTok في الولايات المتحدة أو مواجهة الحظر.

من جهتها تعهدت الشركة الصينية المالكة لموقع TikTok  بتحدي الحظر باعتباره انتهاكًا لحماية حرية التعبير المنصوص عليها في التعديل الأول للدستور الأمريكي، ومن المتوقع أن يتخذ مستخدمو تيك توك إجراءات قانونية مرة أخرى، فسبق ومنع قاض أمريكي في مونتانا في نوفمبر 2023 حظرًا حكوميًا على تيك توك مشيرًا إلى مخاوف تتعلق بحرية التعبير.

txt

بايدن يوقع على مشروع قانون حظر تطبيق «تيك توك»

الصين تيك توك TikTok حظر التطبيق الصيني إبسوس الرأي العام الأمريكي الولايات المتحدة حظر تطبيق تيك توك حظر تيك توك

مواد متعلقة

تحذيرات للكونجرس من خوض الولايات المتحدة حربًا ضد روسيا بسبب دول الناتو

الصحف الأمريكية تنتفض ضد تهديدات الذكاء الاصطناعي.. وتقاضي شركات التكنولوجيا العملاقة

اليوم.. استئناف الأسبوع الثالث من محاكمة ترامب وترقب لنتائج التحقيقات

الجارديان: احتجاجات الجامعات الأمريكية تصل لمستوى حرب فيتنام.. والطلاب يسيطرون على جامعة كولومبيا

خطط جديدة لحماية الأطفال.. حظر بيع الهواتف الذكية وتصفح مواقع التواصل الاجتماعي

رغم المعوقات.. حركة طالبان تعول على عودة جذب السياح الأجانب لأفغانستان

أبرزها 12345.. بريطانيا تحظر رسميًا استخدام كلمات المرور الضعيفة فى كل الأجهزة

السلطات الأمريكية تعتقل مئات الطلاب لرفضهم حرب غزة.. والاحتجاجات تشعل الجامعات

الأكثر قراءة

سر الإصرار الأمريكى على وقف حرب غزة.. بايدن يُشرف على مفاوضات "الفرصة الأخيرة"

بالكرابيج والمطاوى.. بلطجية من نزلة السمان يقتحمون مدرسة فى الهرم.. القصة كاملة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

رئيس "حلوان للأسمدة": العامل المصري أساس التنمية في المصانع والشركات

هل يوم الخميس القادم إجازة رسمية وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء؟

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

فخ صاحبة المقامات!

عبدالرحمن باشا

إعادة الإعمار بعد حروب المنطقة.. لماذا يجب أن تكون مصر جاهزة؟

أ.د. إلهام سيف الدولة حمدان

الشاعر خالد منتصر.. ومُتعة القفز خلف خطوط الذاكرة

إبراهيم داود

تلاقى الأجناس الأدبية فى الأقصر

ماجد حبته

بايدن.. مكالمة وبيانان

محمد رفعت

بابوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

صور

رمضان هذا العام مختلف.. نتائج استطلاع رأى كلية الإعلام

سيوة.. زيارة خاصة إلى أرض المليون نخلة

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

محطة تل أبيب

المزيد

جيش الاحتلال الإسرائيلى يعلن مقتل جنديين بالخطأ فى غزة

أثناء لقائه الرئيس الإسرائيلى.. بلينكن يحث حماس على قبول مقترح هدنة غزة

في اليوم 208 للعدوان.. الاحتلال يكثف غاراته على رفح المكتظة بـ1.5 مليون فلسطيني