الإثنين 29 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

السلطات الأمريكية تعتقل مئات الطلاب لرفضهم حرب غزة.. والاحتجاجات تشعل الجامعات

احتجاجات جامعة كولومبيا
احتجاجات جامعة كولومبيا

كشفت صحيفة تيلجراف البريطانية، الإثنين، عن إلقاء السلطات الأمريكية القبض على مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير اليوم أن الاحتجاجات اندلعت في حرم الجامعات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، حيث دعا الطلاب المؤيدون للفلسطينيين إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء العلاقات الجامعية مع الشركات التي تدعم إسرائيل بالأسلحة.

txt

بعد مظاهرات مؤيدة لفلسطين.. جامعة كولومبيا تعلن استمرار الدراسة عن بعد

اعتقال 900 طالب من الجامعات الأمريكية لدعمهم فلسطين

وتم القبض على نحو 275 شخصًا حتى السبت الماضي، في جامعات مختلفة، بما في ذلك جامعة إنديانا في بلومنجتون، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة واشنطن في سانت لويس، فيما بلغ عدد الاعتقالات على مستوى جامعات الولايات المتحدة من 900 شخص حتى الآن.

وفي جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، شارك أعضاء مخيم وتجم مؤيد للفلسطينيين في مواجهة مع متظاهرين مؤيدين لإسرائيل أمس الأحد، حيث اخترقت المجموعات حاجزًا أقيم بينهم، ولم يتم إلقاء القبض على أحد، لكن ماري أوساكو، نائبة مستشار الاتصالات الاستراتيجية بجامعة كاليفورنيا، وصفت المشاهد بأنها "مفجعة".

وفي جامعة هارفارد ببوسطن، تم رفع العلم الفلسطيني فوق تمثال المؤسس جون هارفارد بدلا من العلم الأمريكي، فيما تظهر صور أخرى أنها ملفوفة على هارفارد، مع كوفية فلسطينية حول رقبته. 

وردد المتظاهرون عبارات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" ردا على قيام الموظفين بنزع العلم الفلسطيني من على تمثال هارفارد.

وقال جوناثان إل سوين، المتحدث باسم جامعة هارفارد، إن هذا الفعل كان "انتهاكًا لسياسة الجامعة وسيخضع الأفراد المتورطون لإجراءات تأديبية".

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون دعا إلى نشر الحرس الوطني لقمع الاضطرابات خلال زيارة لجامعة كولومبيا في نيويورك يوم الأربعاء، حيث يعتصم المتظاهرون خارج الجامعة منذ 17 أبريل الجاري عندما أدلت نعمت شفيق، رئيسة الجامعة، بشهادتها أمام لجنة بمجلس النواب في أعقاب تصاعد ما وصف بمعاداة السامية في الحرم الجامعي.

وتم القبض على أكثر من 100 شخص للاشتباه في قيامهم بالتعدي الجنائي على ممتلكات الغير في اليوم التالي.

txt

جامعة كولومبيا الأمريكية تؤجل فض الاعتصام المؤيد للفلسطينيين

الشرطة الأمريكية تقتحم بالخيول الجامعات لقمع المتظاهرين

وفي مكان آخر، أطلقت الشرطة الأمريكية كرات الفلفل على حشود في جامعة إيموري في أتلانتا بجورجيا، الجمعة الماضي، واعتقلت 28 شخصًا، من بينهم العديد من الأساتذة، كذلك في كلية إيمرسون في بوسطن، ألقي القبض على 108 أشخاص فيما أصيب أربعة ضباط، الخميس الماضي. 

وأكدت الصحيفة اقتحام أكثر من 100 ضابط شرطة الشرطة على متن الأحصنة جامعة تكساس في أوستن الأربعاء الماضي، لتفريق المتظاهرين، كما جرت عشرات الاعتقالات الأخرى في جامعتي نيويورك وييل.

وأوضحت تيلجراف أن الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تشهد تتصاعد التوترات منذ 7 أكتوبر الماضي حيث تكافح الجامعات والكليات لتحقيق التوازن بين حرية التعبير وسلامة الطلاب في مواجهة تزايد حوادث ما وصف لالانتهاكات المعادية للسامية، وقد لجأت بعض الجامعات لاستخدم البعض قواعد الفضاء العام للسيطرة على المظاهرات، في حين هددت جامعات آخرى الطلاب بالطرد أو تجميد دخولهم للحرم الجامعي.

txt

إضراب جماعي لهيئة تدريس جامعة كولومبيا بعد اعتقال المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين

السلطات الأمريكية الولايات المتحدة فلسطين الاحتجاجات الجامعات الأمريكية

مواد متعلقة

الجارديان.. سوناك وحزب المحافظين يتعرضان لضغوط قوية بسبب تراجع شعبيتهما

سيناتور جمهورى يكشف مصير محاكمة دونالد ترامب أمام المحكمة العليا الأمريكية

بعد حادث كنيسة سيدنى.. أستراليا تحبط هجمات جديدة لشبكة من المراهقين

أسوشيتيد برس.. زيارة إيلون ماسك للصين تثير الجدل بشأن مستقبل السيارات الكهربائية

"الجارديان": شركة جوجل أقالت موظفيها بشكل "بارد" بسبب رفضهم دعم إسرائيل

استمرار التظاهرات بالجامعات الأمريكية لرفض دعم إسرائيل.. ومفاوضات مع الطلاب لإنهاء الاحتجاجات

اقتراب التوصل لاتفاق لوقف حرب غزة بجهود مصرية.. والاحتلال مستعد لتقديم مزيد من التنازلات

الأسبوع الثاني.. شهود جدد بقضية "أموال الصمت" يهددون مستقبل ترامب في انتخابات الرئاسة

الأكثر قراءة

داخل الحفل الأسطورى.. الأهرامات تضيف لمسة ملكية على زفاف الملياردير الهندى جاين (فيديو)

عاجل| "ذا أثلتيك" تكشف عن مفاجأة بشأن رحيل محمد صلاح عن ليفربول

عبر جروب "الواتس آب".. نكشف عقوبات الشحات والسولية فى الأهلى

خط سير الأتوبيس الترددي على الدائري حتى أهرامات الجيزة

مع بدء شهر مايو.. هل الخميس المقبل إجازة رسمية في البلاد؟

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

ﻣﻘﺎﻻﺕ

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

لواء.حمدى البطران

الكهرباء وشئون أخرى

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

محمود خليل

الفرار إلى «الطائف»

الحسين عبدالرازق

ضيوف ولكن ثقلاء! (1)

علي سعدة

التجربة البورسعيدية

د. منى حلمى

قصائده ليست للشهرة

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

جرائم حرب فى غزة.. اقتراب "الجنائية الدولية" من إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو

حال وافقت حماس على المقترح المصرى.. هل تتفكك حكومة نتنياهو؟

وقف حرب غزة.. مصر تنجح فى "إذابة الجليد" بمقترح يقترب من التحقق