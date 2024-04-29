السلطات الأمريكية تعتقل مئات الطلاب لرفضهم حرب غزة.. والاحتجاجات تشعل الجامعات

كشفت صحيفة تيلجراف البريطانية، الإثنين، عن إلقاء السلطات الأمريكية القبض على مئات المتظاهرين المؤيدين لفلسطين في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة.

وأوضحت الصحيفة البريطانية في تقرير اليوم أن الاحتجاجات اندلعت في حرم الجامعات الأمريكية في الأسابيع الأخيرة، حيث دعا الطلاب المؤيدون للفلسطينيين إلى وقف إطلاق النار في غزة وإنهاء العلاقات الجامعية مع الشركات التي تدعم إسرائيل بالأسلحة.

اعتقال 900 طالب من الجامعات الأمريكية لدعمهم فلسطين

وتم القبض على نحو 275 شخصًا حتى السبت الماضي، في جامعات مختلفة، بما في ذلك جامعة إنديانا في بلومنجتون، وجامعة ولاية أريزونا، وجامعة واشنطن في سانت لويس، فيما بلغ عدد الاعتقالات على مستوى جامعات الولايات المتحدة من 900 شخص حتى الآن.

وفي جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس، شارك أعضاء مخيم وتجم مؤيد للفلسطينيين في مواجهة مع متظاهرين مؤيدين لإسرائيل أمس الأحد، حيث اخترقت المجموعات حاجزًا أقيم بينهم، ولم يتم إلقاء القبض على أحد، لكن ماري أوساكو، نائبة مستشار الاتصالات الاستراتيجية بجامعة كاليفورنيا، وصفت المشاهد بأنها "مفجعة".

وفي جامعة هارفارد ببوسطن، تم رفع العلم الفلسطيني فوق تمثال المؤسس جون هارفارد بدلا من العلم الأمريكي، فيما تظهر صور أخرى أنها ملفوفة على هارفارد، مع كوفية فلسطينية حول رقبته.

وردد المتظاهرون عبارات "من النهر إلى البحر، فلسطين ستتحرر" ردا على قيام الموظفين بنزع العلم الفلسطيني من على تمثال هارفارد.

وقال جوناثان إل سوين، المتحدث باسم جامعة هارفارد، إن هذا الفعل كان "انتهاكًا لسياسة الجامعة وسيخضع الأفراد المتورطون لإجراءات تأديبية".

وكان رئيس مجلس النواب الأمريكي مايك جونسون دعا إلى نشر الحرس الوطني لقمع الاضطرابات خلال زيارة لجامعة كولومبيا في نيويورك يوم الأربعاء، حيث يعتصم المتظاهرون خارج الجامعة منذ 17 أبريل الجاري عندما أدلت نعمت شفيق، رئيسة الجامعة، بشهادتها أمام لجنة بمجلس النواب في أعقاب تصاعد ما وصف بمعاداة السامية في الحرم الجامعي.

وتم القبض على أكثر من 100 شخص للاشتباه في قيامهم بالتعدي الجنائي على ممتلكات الغير في اليوم التالي.

الشرطة الأمريكية تقتحم بالخيول الجامعات لقمع المتظاهرين

وفي مكان آخر، أطلقت الشرطة الأمريكية كرات الفلفل على حشود في جامعة إيموري في أتلانتا بجورجيا، الجمعة الماضي، واعتقلت 28 شخصًا، من بينهم العديد من الأساتذة، كذلك في كلية إيمرسون في بوسطن، ألقي القبض على 108 أشخاص فيما أصيب أربعة ضباط، الخميس الماضي.

وأكدت الصحيفة اقتحام أكثر من 100 ضابط شرطة الشرطة على متن الأحصنة جامعة تكساس في أوستن الأربعاء الماضي، لتفريق المتظاهرين، كما جرت عشرات الاعتقالات الأخرى في جامعتي نيويورك وييل.

وأوضحت تيلجراف أن الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة، تشهد تتصاعد التوترات منذ 7 أكتوبر الماضي حيث تكافح الجامعات والكليات لتحقيق التوازن بين حرية التعبير وسلامة الطلاب في مواجهة تزايد حوادث ما وصف لالانتهاكات المعادية للسامية، وقد لجأت بعض الجامعات لاستخدم البعض قواعد الفضاء العام للسيطرة على المظاهرات، في حين هددت جامعات آخرى الطلاب بالطرد أو تجميد دخولهم للحرم الجامعي.