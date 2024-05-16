الخميس 16 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

لماذا أثارت كلمة الرئيس الفلسطينى عن "حماس" جدلًا واسعًا.. "الطاهرى" يوضح

كلمة الرئيس الفلسطيني
كلمة الرئيس الفلسطيني

قال الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس قطاع القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة، إن هناك بُعدًا آخر لكلمة الرئيس السيسي، وهو توصيف اللحظة الراهنة فيما يخص أزمة غزة وما يتعرض له أهلنا في فلسطين، وتحميل الجانب الإسرائيلي مسئولية ما جرى والتصدي للمراوغات الإسرائيلية، وتحميل المجتمع الدولي مسئولية ما جرى".

وعن كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس حول "حماس"، أضاف، خلال لقاء عبر "إكسترا نيوز"، أن كلمة الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبومازن، ولعلها المرة الأولى التي يتحدث فيها صراحة أن حماس دفعت بغزة إلى هذا المصير لأنها وفرت الذرائع لإسرائيل بممارسة هذه الجريمة ببشاعة، والكلمة أثارت جدلًا كثيرًا في أروقة المركز الصحفي". 

وأوضح أن المعنى الذي قصده الرئيس الفلسطيني محمود عباس هو وصّف ما جرى لأهل غزة، ولم يدعم الاحتلال، مشددًا على أنه لولا ما جرى في السابع من أكتوبر ما كانت إسرائيل وجدت هذه الذريعة لجريمتها بهذا الشكل، إذ نفذت جريمة إبادة مجتمع وشعب، وهي جريمة إبادة عرقية حقيقية تجري الآن لأهلنا في غزة.

الطاهري غزة محمود عباس الرئيس الفلسطيني حماس

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