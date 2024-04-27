استمرار التظاهرات بالجامعات الأمريكية لرفض دعم إسرائيل.. ومفاوضات مع الطلاب لإنهاء الاحتجاجات

أكدت وكالة "أسوشيتيد برس" الأمريكية، استمرار تظاهرات الطلاب داخل الجامعات الأمريكية في جميع أنحاء الولايات المتحدة الرافضة لحرب إسرائيل على قطاع غزة، فيما أدان أعضاء هيئة التدريس في العديد من الجامعات رؤساء الجامعات الذين دعوا إلى إنفاذ القانون لإبعاد المتظاهرين ووقف هذه الاحتجاجات.

وقالت الوكالة في تقرير اليوم، إن جامعة كولومبيا تواصل المفاوضات مع الموجودين في مخيم طلابي مؤيد للفلسطينيين في حرم جامعة نيويورك، فيما أصدر مجلس الشيوخ في الجامعة قرارًا أمس الجمعة بإنشاء فريق عمل لفحص قيادة الإدارة، التي استدعت الشرطة الأسبوع الماضي في محاولة لإنهاء الاحتجاجات وبعد اعتقال أكثر من 100 شخص من المتظاهرين.

انتقادات حادة لرؤساء الجامعات الأمريكية بسبب مواجهة التظاهرات

وأوضح التقرير أنه على الرغم من أن الجامعة حددت مرارًا المواعيد النهائية لإزالة معسكرات وخيم المتظاهرين، إلا أن الجامعة أرسلت بريدًا إلكترونيًا إلى الطلاب ليلة الجمعة قائلة إن إعادة الشرطة في هذا الوقت ستكون لها نتائج عكسية.

وتابع: "مع تزايد عدد القتلى في الحرب في غزة، يطالب المتظاهرون في جميع أنحاء البلاد الجامعات بقطع العلاقات المالية مع إسرائيل وسحب استثماراتها من الشركات التي تساعد في الصراع، فيما يقول بعض الطلاب اليهود إن الاحتجاجات انحرفت إلى معاداة السامية وجعلتهم يخشون أن تطأ أقدامهم الحرم الجامعي".

وفي وقت مبكر من يوم السبت، قامت شرطة مكافحة الشغب بتطهير معسكر حرم جامعة نورث إيسترن في بوسطن، بينما صرخ عشرات الطلاب وأطلقوا صيحات الاستهجان عليهم من مسافة بعيدة، لكن لم يكن هناك مواجهة بين الطلاب والشرطة.

وقالت الجامعة إن التظاهرة التي بدأت قبل يومين، أصبحت مخترقة من قبل منظمين محترفين لا انتماء لهم للجامعة، مشيرة إلى أنه تم استخدام عبارات معادية للسامية، بما في ذلك عبارة "اقتلوا اليهود".

وجاء في البيان الذي تم نشره على منصة التواصل الاجتماعي X: "لا يمكننا أن نتسامح مع هذا النوع من الكراهية في حرمنا الجامعي".

وكشفت وكالة أسوشيتيد برس أن قرارات إنفاذ القانون، التي أدت إلى مئات الاعتقالات في جميع أنحاء البلاد، دفعت أعضاء هيئة التدريس في جامعات كاليفورنيا وجورجيا وتكساس إلى بدء أو تمرير تصويتات بحجب الثقة عن قياداتهم، لتأتي كتوبيخات رمزية إلى حد كبير، دون أن تكون لها القدرة على عزل رؤسائها، لكن التوترات تزيد الضغط على مسؤولي الجامعات، الذين يسعون بالفعل لحل الاحتجاجات مع اقتراب احتفالات التخرج في مايو.

مفاوضات بين الجامعات الأمريكية والطلاب لإنهاء التظاهرات

وكانت جامعة ولاية كاليفورنيا للفنون التطبيقية، هومبولت، أعطت المتظاهرين الذين تحصنوا داخل المبنى منذ يوم الاثنين حتى مساء الجمعة فرصة للمغادرة و"ألا يتم القبض عليهم"، ومع هذا بقى العديد من المتظاهرين فيما تم إغلاق الحرم الجامعي لبقية الفصل الدراسي.

وفي كولورادو، اقتحمت الشرطة يوم الجمعة مخيما في حرم أوراريا في دنفر، الذي يستضيف ثلاث جامعات وكليات، واعتقلت حوالي 40 متظاهرا بتهم التعدي على ممتلكات الغير، وقال الطلاب الذين يمثلون مخيم كولومبيا، الذي ألهم موجة الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، يوم الجمعة إنهم وصلوا إلى طريق مسدود مع الإدارة ويعتزمون مواصلة احتجاجهم.

وبعد اجتماعات يومي الخميس والجمعة، قال المفاوضون الطلاب إن الجامعة لم تلبي مطلبهم الأساسي بسحب الاستثمارات، على الرغم من إحراز تقدم في الدفع نحو إفصاحات مالية أكثر شفافية.

وقال جوناثان بن مناحيم، طالب الدكتوراه في السنة الرابعة: "لن يهدأ لنا بال حتى تسحب جامعة كولومبيا استثماراتها"، فيما ورد في الرسالة المرسلة إلى طلاب كولومبيا ليلة الجمعة، عبر قيادة الجامعة أنهم يدعمون المحادثات الجارية مع قادة الطلاب المحتجزين.

فيما تواجه رئيس جامعة كولومبيا، نعمت شفيق، انتقادات كبيرة من أعضاء هيئة التدريس يوم الجمعة، لكنها احتفظت بدعم الأمناء.

ووجد تقرير صادر عن اللجنة التنفيذية لمجلس الشيوخ بالجامعة، التي تمثل أعضاء هيئة التدريس، أن شفيق وإدارتها اتخذتا العديد من الإجراءات والقرارات التي أضرت بجامعة كولومبيا وشملت تلك الإجراءات استدعاء الشرطة والسماح باعتقال الطلاب دون استشارة أعضاء هيئة التدريس، وتحريف وتعليق مجموعات الاحتجاج الطلابية، وتوظيف محققين خاصين.

واشتبكت الشرطة مع المتظاهرين يوم الخميس في جامعة إنديانا، بلومنجتون، حيث تم القبض على 34 شخصا؛ وجامعة ولاية أوهايو، حيث تم اعتقال نحو 36 شخصًا؛ وفي جامعة كونيتيكت حيث تم القبض على شخص واحد.

من جهتها ألغت جامعة جنوب كاليفورنيا حفل التخرج الذي كان مقررا في 10 مايو، بعد يوم من اعتقال أكثر من 90 متظاهرا في الحرم الجامعي وقالت الجامعة إنها ستستمر في استضافة العشرات من فعاليات التخرج.

ومن بين الجامعات التي بدأ فيها أعضاء هيئة التدريس أو أقروا تصويتًا بحجب الثقة عن رؤسائهم كال بولي هومبولت، وجامعة تكساس في أوستن، وجامعة إيموري.