إضراب جماعي لهيئة تدريس جامعة كولومبيا بعد اعتقال المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين

نظم المئات من أعضاء هيئة التدريس بـجامعة كولومبيا في نيويورك إضرابًا جماعيًا، أمس الإثنين، احتجاجًا على قرار الرئيس باعتقال الطلاب في احتجاج مؤيد للفلسطينيين الأسبوع الماضي.

وجاء الاحتجاج التضامني بينما أعاد الطلاب نصب خيام الاحتجاج في الحرم الجامعي، وقد تم هدمها الأسبوع الماضي، عندما ألقت إدارة شرطة نيويورك القبض على أكثر من 100 طالب، تم إيقافهم أيضًا من قبل الجامعة، حسب صحيفة الجارديان ووكالة أسوشيتد برس، صباح اليوم الثلاثاء.

وقال بسام خواجة، المحاضر المساعد في كلية الحقوق بجامعة كولومبيا والمحامي المشرف في عيادة حقوق الإنسان بالكلية: إنه شعر بالصدمة والفزع لأن الرئيس ذهب على الفور إلى قسم شرطة نيويورك.

وأضاف الخواجة: "لا يبدو أنه تم اتخاذ أي نوع من الإجراءات لوقف التصعيد". "يبدو أيضًا أنه غير ضروري على الإطلاق. كان هذا بكل المقاييس احتجاجًا غير عنيف. كانت مجموعة من الطلاب يخيمون في العشب في وسط الحرم الجامعي، ولا يختلف الأمر عن الحياة اليومية في الحرم الجامعي".

عندما أعلنت جامعة كولومبيا أنها ستعقد الفصول الدراسية عن بعد، أطلق الطلاب في الجامعات في جميع أنحاء الولايات المتحدة احتجاجاتهم الخاصة.

وفي جامعة ييل بولاية كونيتيكت، ألقت الشرطة القبض على أكثر من 40 متظاهرًا مؤيدًا للفلسطينيين، وفقًا لصحيفة ييل ديلي نيوز الطلابية.

ودعا الطلاب جامعاتهم إلى دعم وقف إطلاق النار في غزة وسحب الاستثمارات من الشركات التي لها علاقات مع إسرائيل.

وذكرت شبكة إن بي سي نيوز أن رئيسة جامعة كولومبيا، نعمات مينوش شفيق، قالت يوم الاثنين، إن قادة المدارس سيجتمعون لمناقشة "الأزمة".

وادعى شفيق أيضًا أن اللغة المعادية للسامية وسلوك الترهيب والمضايقة تجاه الطلاب اليهود قد حدثت مؤخرًا في الحرم الجامعي قائلًا: "لقد تزايدت حدة خلافاتنا في الأيام الأخيرة. لقد تم استغلال هذه التوترات وتضخيمها من قبل أفراد لا ينتمون إلى جامعة كولومبيا والذين جاءوا إلى الحرم الجامعي لمتابعة أجنداتهم الخاصة … نحن بحاجة إلى إعادة ضبط".

ونفى المتظاهرون الطلاب، بما في ذلك الطلاب اليهود، الاتهامات بأن احتجاجاتهم معادية للسامية، وألقوا باللوم على "الأفراد التحريضيين الذين لا يمثلوننا" ووصفوا الاحتجاجات بأنها سلمية وشاملة.

وجاء في بيان صادر عن منظمي الطلاب نُشر على موقع Instagram: "نحن نرفض بشدة أي شكل من أشكال الكراهية أو التعصب ونقف يقظين ضد غير الطلاب الذين يحاولون تعطيل التضامن الذي يتم تشكيله من قبل عدد الطلاب - زملاء الدراسة والزملاء الفلسطينيين والمسلمين والعرب واليهود والسود والمؤيدين للفلسطينيين الذين يمثلون التنوع الكامل للفلسطينيين". بلدنا".

وأدان فرعا كولومبيا وبارنارد التابعان للجمعية الأمريكية لأساتذة الجامعات قمع شفيق للاحتجاجات في بيان يوم الجمعة، قائلين: "لقد صدمنا من فشلها في تقديم أي دفاع عن التحقيق الحر المحوري للمهمة التعليمية للجامعة".

وقالت أستاذة الصحافة هيلين بنديكت، التي كانت في الحرم الجامعي عندما بدأت شرطة نيويورك في اعتقال الطلاب، في مقابلة: إن إرسال "شرطة مكافحة الشغب بالبنادق المسحوبة إلى الحرم الجامعي، كان "رد فعل مبالغ فيه"".

وأضافت: "لقد حدث خطأ كبير في الحسابات، في كل خطوة . لقد تم انتهاك سلامة الحرم الجامعي لطلابنا، وأصبح الطلاب في الواقع أقل أمانًا بسبب هذا ... هذه بيئة تعليمية يتعلم فيها الطلاب مناقشة الخلاف وعليهم أن يتعلموا في بعض الأحيان أن يشعروا بعدم الارتياح، وذلك بدلاً من العقاب يجب أن نتوسط فيه ونعلم منه حتى يتمكن الطلاب من التعلم منه".

يوم الاثنين، تشكلت طوابير طويلة خارج بوابات كولومبيا حيث كان على الطلاب الانتظار لفحص بطاقات هويتهم عند نقاط التفتيش الأمنية. وكان بعض أعضاء هيئة التدريس عند البوابات يدافعون عن الصحفيين الذين مُنعوا من الدخول.

وقد أثارت الاحتجاجات الاهتمام الوطني، حيث أدان القادة السياسيون من كلا الحزبين قيادة الجامعة.

بايدن يندد بمعاداة السامية

وفي فرجينيا، ندد جو بايدن بمعاداة السامية في الحرم الجامعي في بيان بمناسبة عيد الفصح الذي يبدأ يوم الاثنين. وقال: "إن معاداة السامية الصارخة هذه أمر يستحق الشجب وخطير – وليس لها مكان على الإطلاق في الحرم الجامعي، أو في أي مكان في بلدنا".

وفي حديثها أمام بايدن في حدث فيرجينيا، بدا أن عضوة الكونجرس التقدمية في نيويورك، ألكساندريا أوكازيو كورتيز، تشير إلى مظاهرات الحرم الجامعي في تصريحاتها، قائلة: "من المهم بشكل خاص أن نتذكر قوة الشباب الذين يشكلون هذا البلد اليوم بين كل الأيام. "

ومن بين الطلاب الموقوفين عن الدراسة في جامعة كولومبيا، إسراء حرسي، ابنة عضوة الكونجرس الديمقراطية إلهان عمر. وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن عمر، من ولاية مينيسوتا، وزميلتها التقدمية رشيدة طليب من ميشيجان، أدانتا أيضًا العقوبات ضد هيرسي وغيرها من الطلاب المتظاهرين.

وقالت عمر: إن الاحتجاجات الجامعية "تم اختيارها وجعلها تبدو سيئة حتى تقوم الشرطة والقادة العامون بإغلاقها"، على غرار الحركات الأخرى في الماضي.

وعقدت حاكمة نيويورك كاثي هوتشول اجتماعا مع مديري كولومبيا ومسؤولي المدينة والشرطة يوم الاثنين، كما التقت مجموعة من الديمقراطيين في مجلس النواب اليهودي بطلاب يهود.

وقال جوش جوتهايمر، عضو الكونجرس الديمقراطي من نيوجيرسي، خلال مؤتمر صحفي في الحرم الجامعي: :في حين أن قيادة كولومبيا قد تخذلكم، فإننا لن نفعل ذلك . وإذا فشلت جامعة كولومبيا في الحفاظ على سلامة الطلاب اليهود، حذر جوتهايمر من أن قيادة الجامعة "ستدفع الثمن".".

وقال عضو الكونجرس دان جولدمان، وهو ديمقراطي من نيويورك، إن ما أخبره الطلاب اليهود بأنهم شهدوه "غير مقبول في مؤسسة تعليمية أكاديمية".

إجراءات صارمة لجامعات أمريكية أخرى ضد المحتجين

وأعلنت كليات وجامعات أمريكية أخرى عن إجراءات صارمة لمعاقبة الطلاب الذين يشاركون في الاحتجاجات السلمية الداعمة لفلسطين، منها جامعة ميشيغان حيث أعلنت أنها ستقوم بصياغة قواعد جديدة لمعاقبة السلوك التخريبي بعد أن نظم الطلاب احتجاجًا خلال حفل توزيع جوائز الجامعة يوم الأحد.

بدأ الطلاب في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وكلية إيمرسون، وكلاهما في منطقة بوسطن، احتجاجات في المعسكرات مستوحاة من المظاهرة في كولومبيا. وأظهرت مقاطع فيديو على منصة "إكس" الطلاب في جامعة نيويورك في مانهاتن وهم يقيمون معسكرًا جديدًا في حرمهم الجامعي، وفي جامعة نورث كارولينا.

أمر مكتب سلامة الحرم الجامعي العالمي بجامعة نيويورك الطلاب بإخلاء معسكراتهم بحلول الساعة الرابعة مساءً يوم الاثنين بعد أن شهد المسؤولون "سلوكًا غير منظم ومخربًا وعدائيًا" بينما حاول متظاهرون إضافيون المشاركة في المظاهرات.

ووفقًا لما ورد في منشور من الجامعة على منصة "إكس" بدأت الاعتقالات الجماعية حوالي الساعة 8.30 مساءً بالتوقيت المحلي.

كان براهلاد إينجار، وهو طالب دراسات عليا في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا ويدرس الهندسة الكهربائية، من بين حوالي عشرين طالبًا أقاموا معسكرًا يضم أكثر من اثنتي عشرة خيمة في الحرم الجامعي مساء الأحد للدعوة إلى وقف إطلاق النار والاحتجاج على ما وصفوه بـ "تواطؤ معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا في حرب الإبادة الجماعية المستمرة في غزة".