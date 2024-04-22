الإثنين 22 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

عالم

بعد مظاهرات مؤيدة لفلسطين.. جامعة كولومبيا تعلن استمرار الدراسة عن بعد

كولومبيا
كولومبيا

أعلنت جامعة كولومبيا أنه سيتم عقد الفصول الدراسية عن بعد اليوم الاثنين بعد أيام أخرى من الاضطرابات في حرم جامعة نيويورك، في أعقاب اعتقال المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين هناك الأسبوع الماضي.

ومع تصاعد التوترات في العديد من الجامعات الأمريكية، بدأ ضباط الشرطة أيضًا في اعتقال المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في جامعة ييل يوم الاثنين، حيث تم القبض على أكثر من 45 متظاهرًا، بما في ذلك بعض الطلاب، وفقًا لما ذكرته صحيفة ييل ديلي نيوز التابعة للجامعة.

الاضراب عن الطعام 

txt

رئيس الوزراء الإسبانى يشيد بدور مصر لإنهاء الأزمة فى غزة

 

ويضرب الطلاب هناك عن الطعام ويطالب المتظاهرون الجامعات بدعم وقف إطلاق النار في غزة، كما يطالبون مؤسساتهم بسحب استثماراتهم من الشركات التي لها علاقات بإسرائيل، ووسط الاضطرابات، انتقد جو بايدن يوم الأحد عناصر من تصرفات الطلاب، قائلاً: “حتى في الأيام الأخيرة، شهدنا مضايقات ودعوات للعنف ضد اليهود”، مضيفًا: “إن معاداة السامية الصارخة هذه أمر يستحق الشجب وخطير – وقد حدث ذلك”. لا يوجد مكان على الإطلاق في الحرم الجامعي، أو في أي مكان في بلدنا.

ودوج إيمهوف، زوج نائبة الرئيس، كامالا هاريس، وهي يهودية، علق على موقع X، تويتر سابقًا، مساء الأحد، حيث نشر: “لا ينبغي لأي طالب أن يعيش في خوف في الحرم الجامعي. إن معاداة السامية والكراهية تجاه اليهود، بما في ذلك التهديدات بالعنف، التي نشهدها أمر غير معقول”.

وقالت رئيسة جامعة كولومبيا، نعمات مينوش شفيق، يوم الاثنين، إن قادة المدارس سيجتمعون لمناقشة “الأزمة”، بالإضافة إلى تنفيذ الفصول الافتراضية، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز.

وبالإضافة إلى إدانة الاحتجاجات الطلابية، ادعت شفيق أن اللغة المعادية للسامية وسلوك الترهيب والمضايقة تجاه الطلاب اليهود قد حدثت مؤخرًا في الحرم الجامعي.

وأضافت: «لقد زاد مستوى خلافاتنا في الأيام الأخيرة. قال شفيق: “لقد تم استغلال هذه التوترات وتضخيمها من قبل أفراد لا ينتمون إلى جامعة كولومبيا والذين جاءوا إلى الحرم الجامعي لمتابعة أجنداتهم الخاصة”. "نحن بحاجة إلى إعادة التعيين."

وأفاد موقع أكسيوس أن وفداً من ثلاثة مشرعين أمريكيين سيسافر إلى حرم جامعة كولومبيا يوم الاثنين.

وسيجتمع الممثلون الديمقراطيون جوش جوتهايمر من نيوجيرسي، ودان جولدمان من نيويورك، وجاريد موسكوفيتش من فلوريدا، مع طلاب يهود في كولومبيا ويتحدثون في الجامعة.

وتصاعدت التوترات في كولومبيا بعد اعتقال أكثر من 100 متظاهر عقب الاعلان عن تفريق بتفريق احتجاج قاده الطلاب، ونصب الطلاب الخيام لتشكيل مخيم مؤقت كجزء من مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن النائبتين الأمريكيتين التقدميتين ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك ورشيدة طليب من ميشيغان طالبتا أيضًا بفرض عقوبات على هيرسي وغيرها من الطلاب المتظاهرين.

فلسطنيين كولومبيا نيويورك الدراسة جامعة كولومبيا ​المتظاهرين​

الأكثر قراءة

الجريدة الرسمية تنشر قرارا لوزير النقل بنزع ملكية أراضي وعقارات في الإسكندرية

قرار وزير التموين بشأن بيع الخبز السياحي الحر والفينو (انفراد)

اغتصب رضيعة عمرها 10 شهور.. اعترافات مرعبة لـ"ذئب مدينة نصر": حركت شهوتي (صور)

ماذا تعرف عن دريمز الغانى منافس الزمالك فى نصف نهائى كأس الكونفيدرالية؟

عاجل.. التموين تحدد سعر كيلو السكر الحر

اغتصبها وقتلها.. واقعة الطفلة جانيت السودانية تشعل الجدل (تحليل بيانات)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

كيف تتفادى الناس أو تهرب فيهم؟

ماجد حبته

غباء إسرائيلى مستحكم

محمد عبيد المهيري

أمطار تاريخية.. ودولة على قدر المسؤولية

جمال-أسعد

المؤسسات الدينية والاكتشافات العلمية

د هند جاد

معركة.. قناعات تزرع..

أحمد الصغير

قميص غزة (2)| كتاب الحقائق الصادمة.. الذين أجرموا فى حق فلسطين باسم المقاومة

سارة الشلقاني

فشل إسرائيلى كامل

محمود خليل

«النبى» فى قلب المحنة

صور

حضور كبير فى اليوم الثانى لملتقى القاهرة الأدبى

توقيع ومناقشة كتاب "خلف خطوط الذاكرة" لـ خالد منتصر

برعاية "الدستور".. انطلاق الدورة السادسة من ملتقى القاهرة الأدبي بقبة الغوري

محطة تل أبيب

المزيد

وسط تحذيرات مشددة.. مستعمرون يقتحمون المسجد الأقصى بحماية الاحتلال لتقديم قربان عيد الفصح

فشل دائم.. عنف المستوطنين يضع جيش الاحتلال فى "ورطة كبرى"

خوفًا من قطع المساعدات.. تحركات إسرائيلية ضد العقوبات الأمريكية على جيش الاحتلال