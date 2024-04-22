بعد مظاهرات مؤيدة لفلسطين.. جامعة كولومبيا تعلن استمرار الدراسة عن بعد

أعلنت جامعة كولومبيا أنه سيتم عقد الفصول الدراسية عن بعد اليوم الاثنين بعد أيام أخرى من الاضطرابات في حرم جامعة نيويورك، في أعقاب اعتقال المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين هناك الأسبوع الماضي.

ومع تصاعد التوترات في العديد من الجامعات الأمريكية، بدأ ضباط الشرطة أيضًا في اعتقال المتظاهرين المؤيدين للفلسطينيين في جامعة ييل يوم الاثنين، حيث تم القبض على أكثر من 45 متظاهرًا، بما في ذلك بعض الطلاب، وفقًا لما ذكرته صحيفة ييل ديلي نيوز التابعة للجامعة.

الاضراب عن الطعام

ويضرب الطلاب هناك عن الطعام ويطالب المتظاهرون الجامعات بدعم وقف إطلاق النار في غزة، كما يطالبون مؤسساتهم بسحب استثماراتهم من الشركات التي لها علاقات بإسرائيل، ووسط الاضطرابات، انتقد جو بايدن يوم الأحد عناصر من تصرفات الطلاب، قائلاً: “حتى في الأيام الأخيرة، شهدنا مضايقات ودعوات للعنف ضد اليهود”، مضيفًا: “إن معاداة السامية الصارخة هذه أمر يستحق الشجب وخطير – وقد حدث ذلك”. لا يوجد مكان على الإطلاق في الحرم الجامعي، أو في أي مكان في بلدنا.

ودوج إيمهوف، زوج نائبة الرئيس، كامالا هاريس، وهي يهودية، علق على موقع X، تويتر سابقًا، مساء الأحد، حيث نشر: “لا ينبغي لأي طالب أن يعيش في خوف في الحرم الجامعي. إن معاداة السامية والكراهية تجاه اليهود، بما في ذلك التهديدات بالعنف، التي نشهدها أمر غير معقول”.

وقالت رئيسة جامعة كولومبيا، نعمات مينوش شفيق، يوم الاثنين، إن قادة المدارس سيجتمعون لمناقشة “الأزمة”، بالإضافة إلى تنفيذ الفصول الافتراضية، حسبما ذكرت شبكة إن بي سي نيوز.

وبالإضافة إلى إدانة الاحتجاجات الطلابية، ادعت شفيق أن اللغة المعادية للسامية وسلوك الترهيب والمضايقة تجاه الطلاب اليهود قد حدثت مؤخرًا في الحرم الجامعي.

وأضافت: «لقد زاد مستوى خلافاتنا في الأيام الأخيرة. قال شفيق: “لقد تم استغلال هذه التوترات وتضخيمها من قبل أفراد لا ينتمون إلى جامعة كولومبيا والذين جاءوا إلى الحرم الجامعي لمتابعة أجنداتهم الخاصة”. "نحن بحاجة إلى إعادة التعيين."

وأفاد موقع أكسيوس أن وفداً من ثلاثة مشرعين أمريكيين سيسافر إلى حرم جامعة كولومبيا يوم الاثنين.

وسيجتمع الممثلون الديمقراطيون جوش جوتهايمر من نيوجيرسي، ودان جولدمان من نيويورك، وجاريد موسكوفيتش من فلوريدا، مع طلاب يهود في كولومبيا ويتحدثون في الجامعة.

وتصاعدت التوترات في كولومبيا بعد اعتقال أكثر من 100 متظاهر عقب الاعلان عن تفريق بتفريق احتجاج قاده الطلاب، ونصب الطلاب الخيام لتشكيل مخيم مؤقت كجزء من مظاهرة مؤيدة للفلسطينيين.

وذكرت صحيفة "ذا هيل" أن النائبتين الأمريكيتين التقدميتين ألكساندريا أوكاسيو كورتيز من نيويورك ورشيدة طليب من ميشيغان طالبتا أيضًا بفرض عقوبات على هيرسي وغيرها من الطلاب المتظاهرين.