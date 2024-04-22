رئيس الوزراء الإسبانى يشيد بدور مصر لإنهاء الأزمة فى غزة

أشاد رئيس الوزراء الإسباني، بيدرو سانشيز، بالدور المصري على المسارين السياسي والإنساني؛ لإنهاء الأزمة الجارية في قطاع غزة، حسب قناة إكسترا نيوز.

كما ثمّن الرئيس السيسي- في اتصال هاتفي- الموقف الإسباني من الأزمة الراهنة في قطاع غزة، مشيدًا بتحركات رئيس الوزراء الإسباني لدعم السلام في المنطقة.

وأكد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسباني خطورة التصعيد العسكري في مدينة رفح الفلسطينية؛ لعواقبه الإنسانية الوخيمة، مع تأكيد الحاجة الماسة والعاجلة لإنهاء حالة التحفز الراهنة لاستعادة السلم والأمن بالإقليم.

كما شدد الرئيس السيسي ورئيس الوزراء الإسباني، على محورية العمل للوصول إلى تسوية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية عن طريق تفعيل حل الدولتين.