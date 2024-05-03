الجمعة 03 مايو 2024
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محمد الباز

محافظات

دفنوه بجوار المنزل.. حبس مزارع وزوجته تخلصا من نجلهما بالبحيرة

حبس - أرشيفية
حبس - أرشيفية

أمر المستشار إبراهيم المنشاوى، رئيس نيابة كوم حمادة، منذ قليل، بحبس مزارع  وزوجته، 4 أيام علي ذمة التحقيقات مع مراعاة التجدبد لهما فى المواعيد القانونية على خلفية قيامهما، بخنق نجلهم والاعتداء عليه بالضرب حتى وفاته ثم قاما بدفنه داخل حفرة بجوار المنزل الذى يقيمان فيه بقرية  علقام التابعة لدائرة مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة.

استخراج الجثة وتمثيل الجريمة

واصطحب محمد رائد، وكيل النائب العام، المتهمين وسط حراسة مشددة من أجل القيام باستخراج الجثة ومناظرتها، وقاموا بتصوير تمثيل الواقعة. 

وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة برئاسة اللواء أحمد السكران مدير إدارة البحث الجنائي،  تمكنت من كشف غموض غياب شاب فى منتصف العقد الثالث من العمر، حيث تبين قيام والديه بتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب حتى وفاته ثم قاما بدفنه داخل حفرة بجوار المنزل الذى يقيمان فيه وذلك بسبب تعاطيه المواد المخدرة. 

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطار من العقيد حاتم السمرى مأمور مركز شرطة كوم حمادة بلاغا من "صابر ع ال" 55 سنة مزارع ومقيم قرية علقام دائرة المركز باختفاء نجله " حسن. 18 سنة فى ظروف غامضة. 

وعلى الفور تم بتشكيل فريق بحث برئاسة العقيد محمد الشاذلى رئيس فرع البحث الجنائى ببدر والرائد كريم الخولى رئيس مباحث كوم حمادة لكشف غموض الواقعة وظروفها وملابساتها. 

وتوصلت التحريات إلى أن وراء اختفاء المجنى عليه، والده " المبلغ " بمساعدة والدته “ غ م - ربة منزل”، وبتضييق الخناق عليهما اعترفا بقيامهما بتوثيقه بالحبال والاعتداء عليه بالضرب لعدة أيام حتى لفظ أنفاسه الأخيرة بغرض تأديبه لسوء سلوكه واعتياده تدخين السجائر وإدمان المواد المخدرة، ثم قاما بالتخلص من الجثة عقب ذلك بدفنها بجوار المنزل. 

وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة التى باشرت التحقيق وأمرت بانتداب الطبيب الشرعى لتشريح الجثة وبيان أسباب الوفاة وقررت حبس المتهمين على ذمة التحقيقات التى تجريها النيابة العامة.

حبس مزارع قتل نجله كوم حمادة محافظة البحيرة دمنهور

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