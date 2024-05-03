افتتاح مسجدين بتكلفة 6 ملايين جنيه بمركزي شبراخيت وإيتاي البارود بالبحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة أنه في إطار حرص الدولة المستمر على عمارة وبناء المساجد وجهود وزارة الأوقاف الكبيرة والملموسة لنشر صحيح الدين والتوعية ومواجهة الأفكار المغلوطة والفكر المتطرف، وكذا الجهود الذاتية والمشاركات المجتمعية في تشييد وعمارة المساجد بمدن ومراكز المحافظة للتيسير على المواطنين في إقامة الشعائر الدينية والحصول على خدمات التوعية الدينية والخدمات الأخرى، الصحية والتثقيفية والتعليمية التي تقدمها المساجد.

افتتاح مسجدين جديدين بمركزي شبراخيت وإيتاي البارود

وأكد الدكتور محمد أبو حطب وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة البحيرة، أنه تم اليوم افتتاح مسجدين جديدين بمركزي شبراخيت وإيتاي البارود بتكلفة إجمالية 6 مليون و100 ألف جنيه وهم: “مسجد النور بقرية كنيسة أورين التابعة لدائرة مركز شبراخيت على مساحة 309 م 2 بتكلفة إجمالية مليون و100 ألف جنيه، ومسجد عمر بن الخطاب بقرية ششت الأنعام التابعة لدائرة مركز إيتاي البارود على مساحة 800 م2 بتكلفة إجمالية 5 مليون جنيه”.

عنوان خطبة الجمعة اليوم في مساجد محافظ البحيرة

وتناولت خطبة الجمعة اليوم والتي جاءت تحت عنوان "أمانة العامل والصانع وإتقانهما" أنَّ الأمانةَ خُلُقٌ عظيمٌ مِن أخلاقِ الأنبياءِ والمرسلين، وفضيلة مِن فضائلِ المؤمنينَ الصالحين، عَظَّمَ الإسلامُ شأنَهَا وأعلَى قدرَهَا.

ومِن أهمِّ صورِ الأمانةِ: أمانةُ العاملِ والصانعِ، وتكونُ بمراقبةِ اللهِ (عزَّ وجلَّ) في كلِّ عملٍ كُلِّفَ بهِ الإنسانُ ومِن أمانةِ العاملِ والصانعِ إتقانُ العملِ والصنعةِ وتجويدُهُمَا، وأمانةُ العاملِ والصَّانعِ كما تنطلقُ مِن دافعٍ دينيٍّ فإنّهَا تنطلقُ أيضًا مِن دافعٍ وطنيٍّ، فإنّمَا يُحمَلُ حبُّ الوطنِ والعملُ على رقيّهِ وتقدمِهِ على الأمانةِ وإحسانِ العملِ والجودةِ والتميزِ فيهِ، وجزاءَ الأمانةِ عظيمٌ، وفضلَهَا عميمٌ، ويكفِي أنَّ العاملَ والصانعَ المتحققَ بالأمانةِ مشهودٌ لهُ بالإيمانِ.