افتتاح معرض ختام الأنشطة بإدارة أبو المطامير التعليمية بالبحيرة

قام اليوم يوسف الديب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة واللواء محمد عمار رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أبو المطامير بافتتاح المعرض السنوي لختام الأنشطة لإدارة أبو المطامير التعليمية، بحضور عبد الرحمن صالح رئيس مجلس الأمناء ويحيى عيساوي عضو مجلس النواب والمهندس محمد الشلمة عضو مجلس الشيوخ، وعماد داود مدير الإدارة، واللجنة التنسيقية للأنشطة التربوية، وموجهي العموم والموجهين الأوائل وإخصائي ومدرسي الأنشطة وعدد كبير من طلاب المدارس المشاركة بالمعرض.

18 معرض بجميع الادارات التعليمية بالبحيرة

ويأتي افتتاح المعرض اليوم، ختاما ناجحا لسلسة المعارض التي قام وكيل الوزارة بافتتاحها وعددها 18 معرض بجميع الادارات التعليمية والتي عكست روح التنوع والتنافس الجيد والحميد، والموهبة والمهارة، وحاكت البيئة المحيطة والمجتمع الحلي وطابعه المميز.

دور الأنشطة التربوية والتعليمية الفعال فى ترسيخ القيم

وخلال كلمته عقب افتتاح المعرض أكد يوسف الديب على أهمية دور الأنشطة التربوية والتعليمية لدورها الفعال في ترسيخ القيم السلوكية الإيجابية وغرس القيم التربوية وتنمية روح الإبداع والتميز والمنافسة الحميدة بين أبنائنا الطلاب وبناء شخصيتهم وغرس قيم الولاء والانتماء وحب الوطن.

وأضاف يوسف الديب أن تعليم البحيرة يسعى من خلال جميع كوادره لصقل وتنمية كافة مهارات أبنائه الطلاب في مختلف القطاعات انطلاقا من توجيهات الأستاذ الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة في هذا الشأن.

وقام وكيل الوزارة ورئيس الوحدة المحلية ومرافقوهم بتفقد أروقة المعرض وجميع الأجنحة الخاصة به، مشيدًا بالمعرض وما شاهده من معروضات بجميع أقسامه التي تضمنت أعمال "التربية الفنية- التربية الاجتماعية - رياض الأطفال- الصفوف الأولى- الاقتصاد المنزلي- المجال الصناعي- المجال الزراعي- المكتبات- الوحدة المنتجة- الصحافة والإعلام- المسرح- التربية الرياضية- التربية الموسيقية- الموهوبين" وأشاد بالجهد المبذول من جميع الموجهين والمعلمين مؤكدا على الدور الكبير والهادف لكافة الأنشطة في دعم العملية التعليمية.

وأثنى يوسف الديب على جودة المعروضات وجميع الأعمال المشاركة بالمعرض والتي عكست مستوى التدريب والمهارة الكبيرة لدى الطلاب والمجهود الكبير من المعلمين والإخصائيين لصقل تلك المواهب وتنميتها وتنويع وزيادة القدرات الإبداعية لديهم، وأشاد بتميز وتنوع وجودة المعروضات ووجه بزيادة كافة الوسائل التعليمية المطروحة بالمعرض وتوزيعها بمختلف المدارس وخاصة بالمناطق النائية لتوفير وسائل إيضاحية وتعليمية قادرة على تزويد الطلاب بكافة المعلومات اللازمة.