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محافظات

بأرخص الأسعار.. شواطئ ومتنزهات البحيرة في "شم النسيم " تعرف عليها (صور)

متنزهات البحيرة
متنزهات البحيرة

مع اقتراب احتفال شم النسيم يسعى الآلاف من المواطنين في محافظة البحيرة، لمعرفة أماكن الاستجمام المفضلة في المنطقة، حيث تشتهر المحافظة بالعديد من الأماكن التي يُفضلها الأهالي، سواء كانت تاريخية أو ترفيهية، وتتميز المناطق التاريخية بجاذبيتها الثقافية والأثرية، في حين تقدم المناطق الترفيهية تجارب ترفيهية ممتعة، يمكن للمواطنين الاستمتاع بالأماكن التاريخية التي تحتوي على آثار قديمة وتوفر فرصة لاكتشاف التراث الثقافي للمنطقة، بالإضافة إلى ذلك، يمكنهم زيارة المناطق الترفيهية التي توفر وسائل الترفيه المتنوعة والممتعة لجميع أفراد الأسرة.

حدائق وقناطر إدفينا وجهة سياحية متميزة 
 

تعتبر حدائق وقناطر إدفينا وجهة سياحية مشهورة ومزار رئيسي للآلاف من الزوار من محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة في المناسبات والأعياد، وخاصة في أعياد الربيع وشم النسيم، وتتكون المنطقة من خمسة حدائق على الضفة اليسرى لشهر النيل بمساحة تبلغ 25 فدانًا، وعلى الضفة اليمنى هناك حديقتان تحتل مساحة عشرة أفدنة، وتحتوي على مشتل لإنتاج الزهور والنباتات النادرة، بالإضافة إلى مساحات خضراء وأحواض وأشكال هندسية ونافورات. وهناك حديقتان أخريان تمتدان على مساحة 100 فدان، وتزرع بالموالح والفواكه.

متنزهات البحيرة 

وتقع حدائق وقناطر إدفينا في قرية إدفينا، على بعد 20 كيلومترا من مدينة رشيد، وتعتبر هذه المنطقة مكانا مثاليا للاستمتاع بالجمال الطبيعي والطقس اللطيف، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بالنزهات والتنزه عبر المساحات الخضراء الجميلة والاسترخاء بجوار النافورات والأحواض، وبفضل تنوع المناظر الطبيعية والتصاميم الجميلة، تُعتبر حدائق وقناطر إدفينا وجهة مثالية للأسر والأصدقاء والزوار الذين يتطلعون لقضاء وقت ممتع في الهواء الطلق واستكشاف المناظر الطبيعية الخلابة.

متنزهات البحيرة 

من خلال زيارة حدائق وقناطر إدفينا، يمكن للزوار الاستمتاع بالتنزه والاسترخاء والاستمتاع بالطبيعة الخلابة، بالإضافة إلى اكتشاف النباتات النادرة والتمتع بجمال التصاميم الهندسية والنوافير المزخرفة. إنها وجهة سياحية لا تُنسى لكل من يزور محافظة البحيرة والمناطق المجاورة.

متنزهات البحيرة 

كما تشتهر منطقة حدائق وقناطر إدفينا بالسياحة النيلية، حيث يستقل الشباب والأهالي المراكب خلال الاحتفالات، وتضم أيضًا الملاهي والمراجيح وألعاب الأطفال،و تحتوي منطقة الحدائق على عدد كبير من الأشجار والنباتات النادرة والأشجار المثمرة المشهورة بها بالإضافة إلى ذلك، توجد أشجار الموالح والفواكه. 

بلد السحر والجمال  مدينة رشيد.

مدينة رشيد، "بلد السحر والجمال"، يتجمع الآلاف من الأهالي من مناطق مختلفة داخل محافظة البحيرة والمحافظات المجاورة للاستمتاع بالجو الطبيعي الساحر على ضفاف نهر النيل في رشيد، ويتمتع الزوار  بالمناظر الخلابة والطبيعة الساحرة أثناء التنزه على الضفاف والمشي بين القناطر الخشبية الجميلة، وفى مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، يتجمع الكثير من مختلف المراكز داخل المحافظة للاحتفال بعيد الربيع داخل  حديقة الجمهورية في دمنهور للاستمتاع بتجوالهم فيها واستكشاف أقفاص القرود والطيور، وألعاب الملاهي الموجودة داخل الحديقة. 

شم النسيم محافظة البحيرة عيد الربيع مدينة رشيد ادفينا

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