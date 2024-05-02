الخميس 02 مايو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تحرير 94 محضرًا وإعدام أسماك فاسدة في حملة مكبرة بالبحيرة

جانبمن الحملات الرقابية
جانبمن الحملات الرقابية بمحافظة البحيرة

قامت مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة بتكثيف الحملات الرقابية علي أماكن تصنيع وعرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة وإحكام الرقابة علي الأسواق وتكثيف الرقابة علي الباعة الجائلين واتخاذ ما يلزم حيالهم وذلك بمناسبة قرب شم النسيم.  

حملة رقابية على محلات الأسماك المملحة والمدخنة 

أكد د.هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره أنه تم ضبط: 500 كيلو جرام من أصناف" فسيخ ورنجة وسردين مملح" فاسدة ومنتهية الصلاحية ومتغيره في خواصها الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر ضبط وتم العرض على النيابة العامة، وتم إعدام 300 كيلو جرام من أصناف "سردين وفسيخ ورنجة" مجهولة المصدر وغير محتفظة بخواصها الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم سحب عدد "64" عينة من "سردين مملح وفسيخ ورنجة" وتم إرسالها إلى المعمل الاقليمى المشترك بدمنهور للفحص للاس٧تهلاك الآدمي.

تحرير عدد 94 محاضر جنح صحية

كما تم تحرير 94 محاضر جنح صحية شملت محاضر للمنشآت الغير مستوفاة للإشتراطات الصحية وللعمال الغير حاملين لشهادات صحية وكذلك الباعة الجائلين، تم مخاطبة الجهات المختصة والتوصية بغلق عدد "6" منشآت صحية تدار بدون ترخيص.

تم ذلك تحت إشراف د.أحمد حراز مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية ومحمد خميس بركات، مراقب عام الأغذية بالمديرية، بالتعاون والتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية التابعة للمديرية.

يأتي ذلك تحت رعاية د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ود.نهال بلبع نائب محافظ البحيره، وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات د.هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره وفى إطار الجهود المبذولة من خلال حملات مراقبة الأغذيه بالمديرية بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالادارات الصحية فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.

اسماك فاسدة محافظة البحيرة رنجة فاسدة صحة البحيرة شم النسيم

مواد متعلقة

تحرير 2324 محضرًا لمخابز بلدية وسياحية مخالفة خلال أبريل بالبحيرة

بأرخص الأسعار.. شواطئ ومتنزهات البحيرة في "شم النسيم " تعرف عليها (صور)

شون وصوامع البحيرة تستقبل 63411 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024

ضبط 42 طنا من الأسمدة الزراعية المدعمة قبل بيعها بالسوق السوداء فى البحيرة

رفع درجة الاستعداد بالمنشآت الصحية استعدادا لاستقبال عيد القيامة المجيد وشم النسيم بالبحيرة

حبس سائق توك توك تخلص من نجلته بسبب سوء سلوكها بالبحيرة 4 أيام

الكشف على 1361 مواطنًا خلال قافلة طبية مجانية فى كوم حمادة بالبحيرة

رئيس "مياه البحيرة" يهنئ عمال الشركة في عيدهم

الأكثر قراءة

تشريح جثة أم فهد.. من هى البلوجر العراقية التى تسربت صورها من المشرحة؟

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد الاجازات الرسمية 2024

هل البنوك إجازة غدا الخميس؟.. اعرف موعد عطلة عيد العمال وشم النسيم

أنا مريم العذراء.. قصة مضيفة الطيران التى قتلت ابنتها بأوامر إلهية

اتصال هاتفى بين رئيس المخابرات العامة وإسماعيل هنية حول مقترح التهدئة فى غزة

تعزيز الهضم وتقوية العظام.. فوائد الكرفس وتأثيره على الجهاز المناعى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الضمراني

حديث وزيرة الثقافة وتساؤلات الغزالى حرب

د هند جاد

الإنترنت الأسود.. طفل شبرا بدون IP

مدحت بشاى

دراما القيامة.. والأيقونة البديعة

عبد الرحيم طايع

الحرب لا تلغى البهجة!

نيرمين يسر

المرآة.. قصاصات مربكة من إبداعات تاركوفيسكى

محمد العسيري

وجع الفراشات.. ثقافة البعيد عن العين

ماجد حبته

أولى زيارات أمير الكويت

جلال حمام

ضمير العالم يستيقظ.. وإسرائيل خائفة

صور

إقبال كبير على مهرجان التمور بوزارة الزراعة

صناعة السبح اليدوية في مصر: تراث عريق وحرفة رابحة

مؤتمر إطلاق اتحاد القبائل العربية وإنشاء مدينة السيسى

محطة تل أبيب

المزيد

اليوم 208 للعدوان.. قصف جوى متواصل على المربعات السكنية ومحيط مراكز الإيواء بغزة

تركيا تنضم إلى قضية الإبادة الجماعية ضد إسرائيل

إذاعة الجيش الإسرائيلى: الإعلان عن منطقة آمنة وسط غزة للنازحين من رفح قريبًا