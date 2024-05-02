تحرير 94 محضرًا وإعدام أسماك فاسدة في حملة مكبرة بالبحيرة

قامت مراقبة الأغذية بمديرية الشئون الصحية بالبحيرة بتكثيف الحملات الرقابية علي أماكن تصنيع وعرض وبيع الأسماك المملحة والمدخنة وإحكام الرقابة علي الأسواق وتكثيف الرقابة علي الباعة الجائلين واتخاذ ما يلزم حيالهم وذلك بمناسبة قرب شم النسيم.

حملة رقابية على محلات الأسماك المملحة والمدخنة

أكد د.هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره أنه تم ضبط: 500 كيلو جرام من أصناف" فسيخ ورنجة وسردين مملح" فاسدة ومنتهية الصلاحية ومتغيره في خواصها الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي وتم تحرير محاضر ضبط وتم العرض على النيابة العامة، وتم إعدام 300 كيلو جرام من أصناف "سردين وفسيخ ورنجة" مجهولة المصدر وغير محتفظة بخواصها الطبيعية وغير صالحة للإستهلاك الآدمي، وتم سحب عدد "64" عينة من "سردين مملح وفسيخ ورنجة" وتم إرسالها إلى المعمل الاقليمى المشترك بدمنهور للفحص للاس٧تهلاك الآدمي.

تحرير عدد 94 محاضر جنح صحية

كما تم تحرير 94 محاضر جنح صحية شملت محاضر للمنشآت الغير مستوفاة للإشتراطات الصحية وللعمال الغير حاملين لشهادات صحية وكذلك الباعة الجائلين، تم مخاطبة الجهات المختصة والتوصية بغلق عدد "6" منشآت صحية تدار بدون ترخيص.

تم ذلك تحت إشراف د.أحمد حراز مدير وحدة مراقبة الأغذية بالمديرية ومحمد خميس بركات، مراقب عام الأغذية بالمديرية، بالتعاون والتنسيق مع مكتب مراقبة الأغذية بالإدارات الصحية التابعة للمديرية.

يأتي ذلك تحت رعاية د.خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، ود.نهال بلبع نائب محافظ البحيره، وتنفيذًا لتعليمات وتوجيهات د.هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بالبحيره وفى إطار الجهود المبذولة من خلال حملات مراقبة الأغذيه بالمديرية بالتنسيق مع مكاتب مراقبة الأغذية بالادارات الصحية فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة.