الأربعاء 01 مايو 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شون وصوامع البحيرة تستقبل 63411 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024

محصول القمح
محصول القمح

 أكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية التى تشهدها البلاد خلال الفترة الحالية. 

البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية
 

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى أن البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

وأكدت أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 63411 طن من القمح لموسم حصاد 2024،  من إجمالي المساحة المنزرعة لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان من خلال 36 مركز تجميع.

تسهيل الإجراءات للمزارعين والموردين


ووجهت نائب محافظ البحيرة  بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.

وقال محمد عبدالعال مدير مديرية التموين بالبحيرة، إن أعمال التوريد بدأت 15 أبريل الماضى وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، مؤكدا أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد المحصول من المزارعين بشكل منتظم، ومتابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها للصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

توريد القمح محافظة البحيرة محصول القمح بالبحيرة دمنهور نهال بلبع

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