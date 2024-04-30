الثلاثاء 30 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

تقديم خدمات طبية لـ 517 مواطنا خلال قافلتين مجانيتين بمركزي الدلنجات والمحمودية

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم، مع القيام بسرعه صرف جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع المواطنين بالمجان. 

قافلة سكانية بمركز الدلنجات

ونظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية بعزبة عبد الباقي التابعة لقرية الوفائية وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات"  50 من الأطفال - 60 باطنة - 20 أمراض النساء" كما تم إجراء  تحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة.

 رش 250 رأس أغنام ضد الطفيليات الخارجية

كما قامت الإدارة البيطرية برش 250 رأس أغنام ضد الطفيليات الخارجية، داخل القرية والقرى المجاورة، وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

قافلة سكانية متكاملة بمركز المحمودية بالبحيرة 

ومن ناحية أخرى تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر بقرية كوم النصر التابعة لدائرة مركز المحمودية تم خلالها الكشف على 357 حالة بمختلف تخصصات " 156 باطنه - 28 الجلدية  - 51 أسنان- 59 رمد - 63 اطفال".

من ناحية اخرى أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة انه تم التوجيه بإستمرار تنفيذ عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع داخل جميع أنحاء محافظة البحيرة، مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات والتيسيرات  لأى حالة تحتاج إلى رعاية خاصة. 

قافلة طبية بالدلنجات قافلة طبية بالمحمودية دمنهور صحة البحيرة محافظة البحيرة

مواد متعلقة

إصابة 8 أشخاص إثر تصادم 3 سيارات بالطريق الصحراوى في البحيرة

ضبط 130 طن أسماك مجهولة المصدر خلال حملة بكوم حمادة وإيتاى البارود

الإعدام شنقًا للمتهم بقتل شاب بسبب منشور "فيس بوك" فى البحيرة  

نائب محافظ البحيرة تتابع حصاد محصول القمح وانتظام التوريد بدمنهور

6 قري تستفيد بمعرض التضامن والأورمان لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان في أبو المطامير

شون وصوامع البحيرة تستقبل 44372 طن القمح

ضبط 10 أطنان أسمدة زراعية و2 طن جبن أبيض مجهول المصدر بالبحيرة

"الأعلى للجامعات" يجدد اعتماد مركز التحول الرقمي بجامعة دمنهور

الأكثر قراءة

عبدالمنعم يطلب الرحيل للدورى الألمانى وإصابة سياسية تؤجل اشتعال أزمة الشناوى وشوبير

أسعار الفراخ البيضاء فى بورصة الدواجن اليوم الثلاثاء 30-4-2024

2 مايو 2024.. هل الخميس القادم اجازة رسمية؟ وفقا لقرار مجلس الوزراء

الشهر القادم.. تعرف على موعد فتح الحجز لشقق الإسكان الاجتماعى وشروطها

قرار قضائي عاجل ضد المتسبب في وفاة "طبيبة التجمع"

محاكمة مثيرة.. والدة "طبيبة التجمع" للقاضى: محامى المتهم قالى موكلى مش هياخد 5 دقايق

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد رفعت

باباوات مصر.. !

الأنبا متاؤس يكتب: من الظفر إلى الجمعة العظيمة

منى رجب

سيناء الغالية ٢٠٢٤.. الكرامة والصمود والبناء

ماجد حبته

مصر.. والبوسنة والهرسك

د.كريمة الحفناوى

معًا من أجل عالم عمل آمن وخالٍ من العنف والتحرش

جلال حمام

على إسرائيل الاختيار.. بين السم أو العسل

البابا شنودة يكتب: الخلاص والفداء

ماجد حبته

عقل مصر الإلكترونى

صور

القمح ينعش مطاحن جنوب القاهرة والجيزة

الكنائس تتزين بالسعف والورود احتفالا بأحد الشعانين

أحد السعف يضىء دير سمعان الخراز.. ومشاركة قبطية حاشدة

محطة تل أبيب

المزيد

مجلة عبرية: تشاؤم في إسرائيل بشأن احتمالات عقد صفقة مع حماس

مصادر إسرائيلية: شن "هجوم على رفح" حال عدم وجود تقدم بالمفاوضات خلال 72 ساعة

قناة إسرائيلية: تأجيل "عملية رفح" يسمح بتحسين المواقف تجاه أمريكا