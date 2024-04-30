تقديم خدمات طبية لـ 517 مواطنا خلال قافلتين مجانيتين بمركزي الدلنجات والمحمودية

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، باستمرار وتكثيف القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتلبية كافة احتياجاتهم فى مختلف القطاعات وتوفير حياة كريمة لهم، مع القيام بسرعه صرف جميع الأدوية والمستلزمات الطبية لجميع المواطنين بالمجان.

قافلة سكانية بمركز الدلنجات

ونظمت وحدة السكان بالمحافظة بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات قافلة سكانية بعزبة عبد الباقي التابعة لقرية الوفائية وذلك بمشاركة ممثلي الجهات الخدمية والتنفيذية بنطاق المركز والمحافظة تضمنت تقديم خدمات طبية وعلاجية بمختلف التخصصات" 50 من الأطفال - 60 باطنة - 20 أمراض النساء" كما تم إجراء تحاليل اعتلال كلوي لـ 30 حالة.

رش 250 رأس أغنام ضد الطفيليات الخارجية

كما قامت الإدارة البيطرية برش 250 رأس أغنام ضد الطفيليات الخارجية، داخل القرية والقرى المجاورة، وخلال القافلة تم التوعية بأهمية صحة المرأة وأورام الثدي وكيفية الفحص الذاتي طبقا للمرحلة العمرية لكل فتاة وسيدة وأعراض المرض وضرورة الاهتمام بالعلاج التكميلي في مرحلة التعافي وعدم إهماله.

قافلة سكانية متكاملة بمركز المحمودية بالبحيرة

ومن ناحية أخرى تم تنظيم قافلة طبية بالتنسيق مع مؤسسة راعي مصر بقرية كوم النصر التابعة لدائرة مركز المحمودية تم خلالها الكشف على 357 حالة بمختلف تخصصات " 156 باطنه - 28 الجلدية - 51 أسنان- 59 رمد - 63 اطفال".

من ناحية اخرى أكد الدكتور هاني جميعه وكيل وزارة الصحة بمحافظة البحيرة انه تم التوجيه بإستمرار تنفيذ عمل القوافل الطبية المجانية وتقديم الخدمات الصحية المتميزة والإهتمام بالمناطق المحرومة من الخدمة الطبية بالقرى والعزب والنجوع داخل جميع أنحاء محافظة البحيرة، مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات والتيسيرات لأى حالة تحتاج إلى رعاية خاصة.