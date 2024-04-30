الثلاثاء 30 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

شون وصوامع البحيرة تستقبل 53987 طنا من محصول القمح لموسم حصاد 2024

جانب من الحدث
جانب من الحدث

اكدت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع إلى أن البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولابد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

توريد القمح لشون وصوامع البحيرة 

 وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 53987 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024،  من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح التي تبلغ 290089 فدان من خلال 36 مركز تجميع بسعة 651608 طن.

ووجهت الدكتورة نهال بلبع بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام  نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول إستراتيجي هام.

تحديد نوعية الأقماح الموردة 


 وأكد محمد عبدالعال  مدير مديرية التموين بالبحيرة، أن أعمال التوريد بدأت منذ الاثنين 15 أبريل الجاري وتستمر حتى منتصف أغسطس المقبل، وتم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة لضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مؤكدًا على متابعة كافة التقارير الخاصة بأعمال التوريد للاطمئنان على الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح بالصوامع والهناجر والشون على مستوى مراكز ومدن المحافظة يوميًا.

توريد القمح الشون بالبحيرة دمنهور محصول القمح نهال بلبع

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