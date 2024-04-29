ضبط 130 طن أسماك مجهولة المصدر خلال حملة بكوم حمادة وإيتاى البارود

تابعت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، أعمال الحملات الرقابية والمتابعة الميدانية المستمر على الأسواق والمحال التجارية ومحلات بيع اللحوم والمجمدات والمطاعم والثلاجات للتأكد من جودة السلع ومطابقاتها للمواصفات.

حملة مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة

وقامت مديرية الطب البيطري بالبحيرة بقيادة الدكتور محمد سالم، من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم تحت إشراف هادى الجندى، بتنفيذ عدة حملات تموينية بمركزى إيتاى البارود وكوم حمادة.

أسفرت الحملات عن:ضبط 129 طن و900 كجم أسماك هورس ماكريل مجمدة مجهولة المصدر بإيتاى البارود.

كما تم تنفيذ حمله مماثلة بكوم حماده ثم ضبط 1595 كجم من اسماك هارنج مجمد بدون بيانات،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم تحرير المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

10 طن أسمدة زراعية و2 طن جبنة

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة محمد عبد العال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية تحت إشراف سمير البلكيمي - وكيل المديرية.

أسفرت الحملات في إيتاى البارود عن ضبط 1000 لتر تم تجميعهم داخل أحد محطات الوقود لتحقيق أرباح غير مشروعة و1000 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية و8 شكائر سماد محظور تداوله بالأسواق و100شيكارة محسن زراعى مجهول المصدر و1000 قرص حبوب الغله رغم حظر تداوله بالأسواق كما تم تحرير 3 محاضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي و7محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

كما تم ضبط 10 طن أسمدة زراعية و2 طن جبنة بيضاء مجهولة المصدر وأحد المخازن يقوم بتقليد علامات تجارية لشركات كبرى كما تم تحرير 3محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.