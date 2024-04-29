الإثنين 29 أبريل 2024
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محافظات

6 قري تستفيد بمعرض التضامن والأورمان لتوزيع الملابس الجديدة بالمجان في أبو المطامير

تنظيم معرض لتوزيع
تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة

شاركت جمعية الأورمان ومديرية التضامن الاجتماعي بالبحيرة في تنظيم معرض لتوزيع الملابس الجديدة مجانًا في قاعة البارون بقرية أكوه، مركز أبو المطامير، بهدف دعم (550) أسرة ضمن الأسر الأولى بالرعاية من الأيتام وغير القادرين في قرى أبو العدا وكوم تروجى وزاوية صقر و19 لحوم وجناكليس والغيتة بمركز أبو المطامير.

وأكدت الدكتورة فايزة زايد، وكيلة وزارة التضامن الاجتماعي بالبحيرة، أن تنظيم المعرض جاء لإدخال البهجة على الأسر الأولى بالرعاية والتخفيف عنهم، مشددة على ضرورة التأكد من حالة الأشخاص المستفيدين من المعرض لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بشكل سليم، دون مجاملة لأحد، والتأكد من سلامة المعلومات للمتقدمين للحصول على المساعدة.

من جهته، قال اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الأورمان، إن تنظيم معارض الملابس الجديدة يتم وفق خطة تستهدف التواجد في كل المحافظة، مؤكدًا أن المستفيد من هذا هي الأسر الأولى بالرعاية وفق معايير أهمها أن تكون هذه الأسر بلا عائل من أرامل وأيتام أو أن يكون عائل الأسرة مصابًا بمرض يمنعه من تكسب قوت يومه وأسرته.

وأشار شعبان أن فرق عمل الأورمان المنتشرة على مستوى نجوع وكفور وعزب وقرى البحيرة تقوم برصد الاحتياجات الرئيسية الأكثر إلحاحًا وتأثيرًا على واقع معيشة الأسر الأكثر احتياجا في النطاقات الجغرافية الفقيرة ووجد ان هذه الاسر تفتقر الى فرص عمل، وأن ظروف معيشة هذه الاسر تمنعها من تلبية احتياجاتها.

وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر
يذكر أن تنظيم معارض الملابس الجديدة يأتي استكمالًا لجهود الأورمان التي تنظمها لصالح الأسر الأكثر احتياجًا بالقرى الفقيرة من توزيع مساعدات موسمية وتنفيذ مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر وإعادة اعمار المنازل المتهالكة بترميم الجدران وعمل الاسقف والمحارة والسباكة والارضيات وتوصيل مياه الشرب النقية والكهرباء بالمجان تمامًا.

الأورمان توزيع ملابس محافظة البحيرة أبوالمطامير مشروعات صغيرة

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