الأحد 28 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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تقدم 168 ألف طالب من أبناء البحيرة لأداء الامتحانات على المنصة اليابانية العالمية

يوسف الديب وكيل وزارة
يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة، انطلاق اختبارات التوفاس TOFAS بالبحيرة صباح اليوم الأحد، وفقا لبروتوكول التعاون بين وزارة التربية والتعليم والشركة اليابانية، وحسب البرنامج الزمنى والجدول المحدد لها، وذلك اعتبارا من الساعة التاسعة من صباح اليوم والتي تستمر حتى الرابعة عصرا.

وأضاف وكيل الوزارة، أن اختبارات التوفاس سبقها إعداد جيد وورش عمل وتدريب جميع العاملين بالإدارات التعليمية على المنظومة والدخول على المنصة العالمية، للتيسير على أبنائنا الطلاب المتقدمين لاجراء الاختبار وعددهم يتجاوز 168 ألف طالب وطالبة بجميع المراحل التعليمية، كما تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمديرية وغرف فرعية بالادارات التعليمية لمواجهة أى مشكلة تطرأ وحلها على الفور، حيث تستمر اختبارات التوفاس بالبحيرة لمدة 4 أيام يؤدي طلاب المراحل الابتدائية والثانوية والمدارس الخاصة والرسمية لغات الاختبارات خلال يومي 28/29 ابريل، وطلاب المرحلة الاعدادية يومي 30 ابريل و1 مايو القادم. 

إعداد جيل واع مستنير وطالب قادر على الابداع
 وأشاد يوسف الديب بكافة الجهود التي تقوم وزارة التربية والتعليم من خلال رؤية واستراتيجية منهجية ضمن رؤية مصر 2030، والعمل على إعداد جيل واع مستنير وطالب قادر على الابداع والابتكار والتنافسية.

 

تقييم قدرة الطالب على الحل بطلاقة
 

يذكر أن اختبار توفاس TOFAS هو اختبار للمهارات الأكاديمية الأساسية للطلاب في مادة الرياضيات لجميع نوعيات التعليم، ويهدف إلى تقييم قدرة الطالب على الحل بطلاقة وإبداع في الرياضيات في أقل وقت بدون استخدام الآلة الحاسبة، في تحدي محفز للطلاب كما يساعدهم على الحصول على ترتيب عالمي يؤدى إلى تنمية قدراتهم وتعزيز ثقتهم بأنفسهم وذلك يدعم مبدا التنافسية عالميًا.

وهو اختبار تقييم عالمي يقيم المهارات الأكاديمية الأساسية فى الرياضيات لدى التلاميذ من الصف الثالث حتى الأول الثانوي وتضم المرحلة الابتدائية ثلاث مستويات كالتالى:المستوى الاول: الصف الثالث يتم الاختبار على مهارات الجمع والطرح والضرب.

المستوى الثانى: الصف الرابع  الاختبار على مهارات الضرب والقسمة وجمع وطرح الكسور ذات القواسم (العوامل) المشتركه، والمستوى الثالث: الصفين الخامس والسادس  ويتم الاختبار فى الضرب والقسمة وترتيب العمليات على الاعداد العشرية والاعتيادية:والاختبار مكون من 60 اى 70 سؤال فى زمن تقدر بـ 40 دقيقة.

وفي حالة حصول الطالب على أكثر من 80% من درجة الامتحان يحصل على شهادة من الشركة في الرياضيات

كما يحظر استخدام الآلة الحاسبة فى الاختبار ويمكن للتلميذ الاستعانة بورقة وقلم لإجراء العمليات الحسابية أثناء الاختبار، ويقيس الاختبار مهارات التلاميذ فى العمليات الحسابية الأربعة الجمع والطرح والضرب والقسمة وكذلك العمليات على الكسور بأنواعها وترتيب العمليات الحسابية حسب كل صف دراسي بما يناسب المراحل العمرية والمناهج المقدمة للتلاميذ.

توفاس بالبحيرة محافظة البحيرة اختبار توفاس المدارس اليابنية نهال بلبع

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