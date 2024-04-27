السبت 27 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

توريد 27717 طن قمح للشون والصوامع بالبحيرة حتى اليوم السبت

توريد قمح
توريد قمح

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على استمرار أعمال توريد محصول القمح لموسم حصاد 2024، وذلك ضمن خطة الدولة لتوفير مخزون استراتيجي آمن في ظل التغيرات المناخية، مع التزام المحافظة بتنفيذ تكليفات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة، وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف، مع القيام بسرعه صرف جميع المبالغ المالية للموردين. 

متابعة أعمال التوريد القمح
 

وأشارت الدكتورة نهال بلبع، إلى أن محافظة البحيرة من أكبر المحافظات الزراعية وتعد سلة الغذاء لثلث الشعب المصري، ولا بد من تضافر كافة الجهود لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال التوريد القمح المحلي والوقوف علي المعدلات والنسب المستهدفة ومعوقات تنفيذها والمرور والمتابعة اليومية وتكثيف الحملات الرقابية على حركة الأقماح والتأكد من إنتظام أعمال التوريد ومراقبة حالة التخزين بالشون والصوامع.

وأضافت أن إجمالي ما تم توريده حتى صباح اليوم لشون وصوامع المحافظة بلغ 27717 طن من محصول القمح لموسم حصاد 2024،  من إجمالي المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام والتي تبلغ 290089 فدان وذلك من خلال 37 مركز تجميع بالمحافظة.

وو جهت بضرورة تقديم كافة الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف هذا العام؛ نظرًا لأهمية محصول القمح كمحصول استراتيجي مهم.

حملات توعية لموردين القمح 

وأشارت إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية لموردين بكافة سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط،و1950 جنيه نقاوة 23 قيراط و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالى.

 

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