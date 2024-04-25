الخميس 25 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

نائب محافظ البحيرة تبحث مع الصيادين والتجار آليات إدارة ميناء الصيد برشيد

جانب من الحدث
جانب من الحدث

قامت الدكتوره نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بجولة تفقدية لميناء الصيد برشيد، لمناقشة التجار والصيادين في تشغيل الميناء وذلك بحضور اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام للمحافظة واللواء ياسر مهني رئيس مركز ومدينة رشيد.

جاء ذلك في إطار الجولات الميدانية المستمرة بكافة مدن ومراكز المحافظة للوقوف على الموقف التنفيذي للمشروعات القومية والاستثمارية الجاري تنفيذها وتذليل ما يعترضها من معوقات فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة. 

مشروع ميناء الصيد برشيد فى محافظة البحيرة 
وأجرت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، نقاشًا مع الصيادين وتجار الاسماك لتداول ابرز معوقات الصيد واحتياجات الصيدين  في الفترة الحالية.

وأكدت نائب محافظ البحيرة أن ميناء الصيد برشيد أحد المشروعات القومية العملاقة الذي سيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة حيق سيوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب حيث يعد أول ميناء صيد بمدينة رشيد والمقام على مساحة 48 ألف م2 بتكلفة إجمالية 600 مليون جنية.

 

المشروعات القومية العملاقة فى رشيد فى محافظة البحيرة 

كما أكدت نهال بلبع، أن مدينة رشيد تشهد طفرة تنموية كبيرة فى مختلف القطاعات وعلي رأسها مشروع ميناء الصيد برشيد الذي يحظى باهتمام خاص من القيادة السياسية، حيث أنه يعد من المشروعات القومية العملاقة وسيحقق طفرة إقتصادية هائلة للمحافظة.

وأشارت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، إلي أهمية المشروع نظرًا لدوره المأمول فى تنمية الموارد الإستثمارية للمحافظة هذا بالإضافة إلي مستهدفات الدولة الإجتماعية من المشروع وعلي رأسها مكافحة الهجرة الغير شرعية ورفع مستوي المعيشة لدي المواطنين داخل جميع أنحاء محافظة البحيرة.

ميناء رشيد الصيدين فى رشيد محافظة البحيرة نهال بلبع مدينة رشيد الجديدة

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