حملات مراقبة مستمرة على الإدارات والجمعيات الزراعية بالبحيرة

نفذت إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة بمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة برئاسة المهندس محمد عبد المنعم فايد، وعضوية بهاء الدين مصطفى، وشريهان حامد، وسعيد عبد المطلب، عدة حملات مرور على الجمعيات والإدارات الزراعية بمراكز المحافظة شملت مراكز الدلنجات وجناكليس وابوحمص ودمنهور، حيث تم مراجعة الوارد من الأسمدة المدعمة ومستندات الصرف وجرد المخازن، بالإضافة الى مراجعة المبيدات والمخصبات المصرح بها من وزارة الزراعة والغير محذور تداولها ومدى صلاحيتها من عدمه وذلك داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.

الحصر الزراعى على منظومة كارت الفلاح



وأشار المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة البحيرة، إلى توجيه مديري الجمعيات بضرورة تنفيذ كافة التعليمات الواردة من المديرية، وكذلك حث المزارعين على سرعة توريد القمح الى الصوامع والشون، وتسجيل الحصر الزراعى على منظومة كارت الفلاح، وتكثيف المرور على الأحواض للتصدى لأى حالة تعدى على الأراضي الزراعية وإزالتها فى المهد مع اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين وذلك للحفاظ على الرقعة الزراعية، والعمل على تقديم الخدمات الجيدة للمزارعيين.

وأشار المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، إلى التوجيه باستمرار وتكثيف الحملات الرقابية على الجمعيات والإدارات الزراعية بمراكز المحافظة؛ من أجل المتابعة المستمرة لموسم حصاد القمح وكذلك عملية توريد القمح لشون وصوامع المحافظة.



يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، والدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، وتعليمات المهندس موفق محمود سارى وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة، والمهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة، بضرورة تكثيف الرقابة والمتابعة المستمرة على الإدارات والجمعيات الزراعية للانضباط الادارى وتقديم خدمات جيدة للمزارع