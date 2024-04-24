نائب محافظ البحيرة تستقبل مساعد وزير البيئة لمناقشة موضوعات مخلفات ومصانع التدوير

استقبلت اليوم الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بديوان عام المحافظة، المستشار ياسر عبدالله مساعد وزيرة البيئة للمخلفات، والوفد المرافق له من جهاز تنظيم وإدارة المخلفات بوزارة البيئة وهم محمد حسين مدير عام المخلفات غير الخطرة، وأحمد مهنا، مدير عام الاستراتيجيات، وأحمد عاطف،مدير عام وحدة المخلفات بوزارة التنمية المحلية.

حيث تم مناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالتعامل مع المخلفات وكذلك مصانع التدوير بالمحافظة، ومن جانبها أكدت نائب محافظ البحيرة حرصها على التنسيق والتعاون الدائم مع وزارة البيئة لدعم منظومة النظافة والمخلفات الصلبة للارتقاء بالمظهر الحضاري للمحافظة وتحسين البيئة لإحداث نقلة نوعية بمستوى خدمات النظافة.

رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات



ثم عقدت الدكتورة نهال بلبع، اجتماعا افتراضيا من خلال تقنية الفيديو كونفرانس، مع رؤساء الوحدات المحلية، وقد قدم المستشار مساعد وزيرة البيئة للمخلفات، بتقديم شرح تفصيلي لقرار الدكتور رئيس مجلس الوزراء رقم 1114 لسنه 2024 بشأن تحديد رسوم خدمات الإدارة المتكاملة للمخلفات فيما يخص الوحدات السكنية والتجارية والمباني الحكومية، والذي يعد نقلة جديدة لمنظومة النظافة، كما تم مناقشة الكراسة الخاصة بالقرار الجديد وآلية تطبيقه على أرض الواقع بما يضمن تحقيق العدالة.

المدفن الصحي للمخلفات بمركز بدر بالبحيرة

وعقب اللقاء زار الوفد المدفن الصحي للمخلفات بمركز بدر لمتابعة آلية العمل وكيفية معالجة المخلفات والتخلص منها، وذلك بحضور أسامة داود رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة بدر، وعلي دومة رئيس الفرع الإقليمي لجهاز شئون البيئة بالبحيرة، والدكتورة سماح القاضي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، وقد أشاد الوفد بمستوى منظومة النظافة بالبحيرة والتي تعد بمثابة انطلاقة جديدة لبيئة أفضل لدورها البارز في إحداث نقلة نوعية بقطاع النظافة بالمحافظة.