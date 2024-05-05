ناقد رياضى: هزيمة الزمالك اليوم مفاجأة صادمة للجماهير

علق الناقد الرياضي جمال الزهيري، على خسارة مباراة الزمالك أمام سموحة في بطولة الدوري المصري، مؤكدا أن نتيجة المباراة مفاجأة للوسط كله.

وقال خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "مصر جديدة"، المذاع على قناة "إي تي سي"، إن كل المعطيات كانت تؤكد فوز الزمالك، إذ أن الأخير كان له العديد من الانتصارات المحلية والإفريقية الفترة الماضية.

وتابع: "نتيجة المباراة أحدثت انطباعات لدى جماهير الزمالك سيئة جدا، حيث الاستياء من المدرب واللاعبين".

وعن سبب هزيمة الزمالك اليوم، أكد أن كرة القدم لعبة غير متوقع نتائجها، ولايوجد ضامن أبدي لنتيجة المباريات، علاوة على الأداء المشرف والإيجابي لفريق سموحة.

وأكد الناقد الرياضي جمال الزهيري، أن لعبة كرة القدم عبارة عن أداء إيجابي، ناتجة من استغلال أخطاء الفريق الخصم، وهذا ماحدث في مباراة اليوم بين الزمالك وسموحة.