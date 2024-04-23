رئيس جامعة دمنهور يستقبل وفد هيئة "فولبرايت" مصر

استقبل الدكتور إلهامي ترابيس رئيس جامعة دمنهور، اليوم الثلاثاء، وفد هيئة فولبرايت مصر والذي ترأسته الدكتورة ماجي نصيف المدير التنفيذي لهيئة الفولبرايت، وعبد المنعم جمال مندوب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بحضور الدكتور عبد الحميد السيد عبد الحميد نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، والدكتورة منى مبروك القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، و الدكتورة منال عبد الرحمن مدير وحدة مشروعات التطوير بالجامعة.

المساهمة في تعزيز وتنمية مهارات الخريجين والباحثين

يأتي ذلك في إطار حرص الجامعة على دعم سبل التبادل التعليمي والثقافي بجميع المجالات الأكاديمية والبحثية والمساهمة في تعزيز وتنمية مهارات الخريجين والباحثين وللتعريف بالمنح المقدمة من الهيئة، كذا مناقشة أوجه التعاون مع الجامعة والفرص المقدمة للأساتذة والباحثين وطلاب الدراسات العليا للحصول علي المنح المقدمة من الهيئة للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية.

إعداد كوادر جامعية تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي



وخلال الزيارة تم عقد ندوة بكلية العلوم بحضور لفيف من السادة عمداء ووكلاء الكليات،طلاب الدراسات العليا، الباحثين وغيرهم من ذوي الإعاقة بالكليات المختلفة، للتعريف بالمنح الدراسية التي تتيحها الهيئة للمعنيين من المصريين بهدف إعداد كوادر جامعية تواكب التقدم العلمي والتكنولوجي.

ومن جانبها أعربت الدكتورة ماجي نصيف عن سعادتها بحفاوة الاستقبال، مشيدة بدور الجامعة وحرصها على التعاون مع الهيئة للاستفادة من المنح الدراسية المقدمة فى التخصصات المختلفة وأن قبول المتقدم للحصول على هذه المنح يكون على أساس قدراتهم الفنية والبحثية وكيفية التقديم بصورة صحيحة وكاملة مستوفية المعايير والشروط لزيادة فرص الحصول على المنح، وأكدت سيادتها حرص الهيئة على التعاون مع الجامعات الحكومية والأهلية المصرية.

وفى كلمته وجه الدكتور إلهامي رئيس الجامعة خالص الشكر والتقدير للسادة الضيوف الكرام لما بذلوه من جهد فى تقديم شرح وافي لكافة النقاط المتعلقة بالمنح المقدمة من الهيئة،مؤكدًا على تقديم الجامعة للدعم الكامل لكل الراغبين فى الحصول على المنح وحثهم على التخطيط الجيد لهذه الخطوة الهامة فى حياتهم العلمية.

دعم ذوي الهمم للتعرف على أحدث التقنيات



كما أشار رئيس الجامعة إلى توفير البرامج الأكاديمية والتدريبية والمهنية لأعضاء هيئة التدريس والباحثين وأيضا دعم ذوي الهمم للتعرف على أحدث التقنيات ذات الصلة باحتياجات سوق العمل، ونقل الخبرات إلى الجامعة والإستفادة منها فى التطوير، وأوصى بالتواصل مع الأساتذة خريجي هيئة الفولبرايت لتبادل الخبرات والاستفادة القصوى للحصول علي المنح، وهم الأستاذة الدكتورة هناء أبو زيد رئيس قسم المحاصيل بكلية الزراعة، الأستاذ الدكتور ماجد ويصا وكيل كلية الصيدلة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ومسئول التعاون الدولي بالجامعة،الأستاذ الدكتور عماد نوير بكلية العلوم.

جدير بالذكر أن “فولبرايت” هو برنامج بعثات لطلاب الدراسات العليا والأساتذة والباحثين المهنيين المصريين للدراسة بالولايات المتحدة الأمريكية وأيضا جلب الخبراء الأمريكيين للإستفادة من خبراتهم بالمقابل، ومن المنح التي تقدمها الهيئة: منح الدراسات العليا(الماجستير ) لمدة سنتين، منحة MBA للدراسات العليا فى مجال إدارة الأعمال لأعضاء هيئة التدريس العاملين بالجامعات المصرية ومراكز الأبحاث.

و منح لطلاب الدكتوراة للسفر لإجراء الأبحاث فى الولايات المتحدة وتجميع المادة العلمية، منحة الفنون للدراسات العليا والمقدمة للفنانين المهنيين بجميع أنواع الفنون سواء فنون تطبيقيه، فنون جميلة أو تمثيلية، منحة للدراسات الإسلامية لخريجي الأزهر وكليات دار العلوم، كما أولت الهيئة إهتمامًا خاصًا للأشخاص ذوي الإعاقة فخصصت منحة "الIAI" كمبادرة لدمج ذوي الهمم ودعمهم ومساعدتهم لتخطي الصعوبات وتيسير سبل التقديم فى مختلف المنح المقدمة مما يساعدهم فى حياتهم العلمية والمهنية.