الثلاثاء 23 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 4 أطنان أعلاف مجهولة المصدر بالبحيرة

الحملة
الحملة

وجهت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين. 

حملة تموينية مكبرة على الأسواق بالبحيرة 

قامت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة البحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال مدير المديرية، بحملة مكبرة للرقابة على الأسواق والمحلات والمصانع الغير مرخصة لمكافحة الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين واسترداد حق الدوله.

أسفرت الحملة التي شارك فيها العقيد حسام البدرى رئيس مباحث التموين بالبحيرة عن، ضبط 4 أطنان أعلاف داخل مصنع  غير حاصل على ترخيص هيئه التنمية الصناعية، ويقوم بتعبئة منتجات بأسماء شركات كبري، ما يعد غش لجمهور المتسهليكن، بدائرة مركز شرطة دمنهور وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

كما تمكنت الحملة من ضبط  نصف طن مستلزمات انتاج داخل مخبز سياحي غير معلن عن الاسعار والأوزان المقرره للعيش الفينو والسياحي ولحيازته منتجات مجهولة المصدر، بدائرة مركز شرطة دمنهور حيث تم التحفظ علي المضبوطات وتحرير المحاضر اللازمه للعرض علي النيابه العامه

كما واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم خلال حملة  تموينية مكبرة تم تنفيذها أمس  أسفرت عن: ضبط 600 صفيحة جبنة بإجمالى 12طن مجهول المصدر، وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة، وجار العرض على النيابة العامة. 

حملة تمونية بالبحيرة ضبط أعلاف مجهولة المصدر ضبط دقيق مدعم محافظ البحيرة دمنهور

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