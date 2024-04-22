إصابة 15 شخصًا في حادث انقلاب ميكروباص بالطريق الصحراوي بالبحيرة

شهد الطريق الصحراوي القاهرة - الإسكندرية، إتجاه الإسكندرية، بنطاق محافظة البحيرة صباح اليوم الإثنين، حادث انقلاب سيارة ميكروباص، ما نتج عنه إصابة 15 شخصًا بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة وادي النطرون، يفيد بوقوع حادث انقلاب ميكروباص، بطريق القاهرة - الإسكندرية الصحراوي، عند الكيلو 122 اتجاه الإسكندرية، مما أسفر عنه إصابة 15 شخصًا بكدمات وسحجات متفرقة في أنحاء الجسم، وتم نقلهم إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم.

أسفر الحادث عن إصابة كل من "ا. ع" 25 عامًا، مقيم بالإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "ا.م" 27 عامًا، مقيم في الإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ع. س" 73 عامًا، مقيم بالإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، و"م. ن" 38 عامًا، مقيمة بالإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ح. ع" 41 عامًا، مقيم بالإسكندرية، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم "ش. ع" 77 عامًا، مقيم في كفر الدوار، كدمات متفرقة وسحجات بالجسم "م. ز" 69 عاما، مقيم كفر الدوار، كدمات وسحجات متفرقه بالجسم.



كما أصيب كل من: "م. ح" 36 عامًا، مقيم كفر الدوار، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ر.ن، 62 عاما، مقيم كفر الدوار، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ف.ا، 60 عاما، مقيم كفر الدوار، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ا.ج، 37 عاما، مقيمة كفر الدوار، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ا. ج" 32 عامًا، مقيمة كفر الدوار، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "خ. م" 55 عامًا، مقيم كفر الدوار، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "س. خ" 4 سنوات، مقيمة كفر الدوار، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "ف. خ" سنتان، مقيمة كفر الدوار، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

وتم الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى وادي النطرون التخصصي لتلقي العلاج اللازم، وجار عمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة للمصابين.

تحرر محضر بالواقعة، وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.