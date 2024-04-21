زراعة البحيرة تستقبل وفد التعاون الألماني لإعداد مخطط برنامج إدارة مياه دلتا النيل

استقبل المهندس موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة اليوم، وفد مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ بمكتبيها بمصر وألمانيا وذلك بحضور المهندس محمود عبد المجيد هليل مدير عام الزراعة بالبحيرة، والدكتورة مها القاضي مدير عام التعاون الدولي بالمحافظة، والمهندس ايمن عاشور مدير عام الإرشاد الزراعي بالبحيرة، والمهندسة سحر الشيخ مسئول الـ Gis حيث عقد اجتماع موسع مع وكيل الوزارة ومسئولي الشئون الزراعية والإرشاد الزراعي، وتأتى هذه الزيارة في إطار إعداد مخطط المرحلة الثانية من برنامج إدارة مياه دلتا النيل.

المرحلة الثانية لمشروع إدارة مياه النيل

وذلك بناء على دعم من القيادة السياسية ومعالى الوزير السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة، حيث قامت بعثة تقيميه من مكتب الوكالة الألمانية للتعاون الدولي GIZ - ألمانيا ومستشارين دوليين لقطاعات الزراعة والمياه وهم مانفريد شيو ممثل مكتب GIZ ألمانيا والسيد بنجامين كيرش – المستشار الدولي لمنظمة الأغذية والزراعة FAO، والسيد اوي بيتر ستول المستشار الدولي لإدارة المياه والري، بزيارة لمحافظة البحيرة كجزء من المتابعة والتحضير للمرحلة الثانية لمشروع إدارة مياه النيل NDWMP II. وقامت البعثة بزيارة لبعض مواقع عمل مشروع إدارة مياه النيل في المحافظة كوحدة تنفيذ خرائط التركيب المحصولي لحساب احتياجات مياه الري، وموقع الري الحديث بالطاقة الشمسية وزيارة القادة الريفيين ورافق الوفد أثناء الزيارة الدكتورة مها خلاف مدير مشروع إدارة مياه دلتا النيل، والسيد يوهان هايمنز مدير المكون الزراعي، وكلا من والدكتور محمد على مسئول الـ GIZ، والأستاذ الدكتور رشاد حجازي مستشار المشروع، والسيدة بولا فينك مسئول المتابعة والاتصال بالمشروع، ود.عبير أبو المجد منسق المشروع بوحدة مشروعات تطوير الرى الحقلى، ود. عماد حنفى استشارى goba AFCود.محمد الشربينى.

وكان قد استهل المهندس موفق محمود ساري وكيل وزارة الزراعة، حديثه بالترحيب بممثلي البعثة من الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، موضحًا حجم التعاون بين قطاع الزراعة بالبحيرة وبين الوكالة الألمانية خلال الأعوام السابقة، وما تم تنفيذه من مشروعات وبرامج تنموية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

توفير كافة مستلزمات الإنتاج للمزارعين

واستعرض وكيل الوزارة الطفرة التي تم تحقيقها في تنفيذ المشروعات بالتعاون مع مختلف الجهات والهيئات والمنظمات العاملة في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي، وأشار الى أنه تم الانتهاء من إعداد الاستراتيجية الخاصة بقطاع الزراعة، والتي تم إعدادها بالتعاون مع الجهات المعنية بملف الزراعة سواء من الجهات التابعة للقطاع أو شركاء التنمية والأهداف الاستراتيجية وما تتضمنه من خطط لتحسين أداء القطاع الزراعي على مختلف المستويات والمجالات، والتي منها المجال الإداري والفني، ومنها توفير كافة مستلزمات الإنتاج للمزارعين بالإضافة إلى التعاون مع المزارع الصغير وتوفير كافة السبل للمرأة من أجل توفير عمل مناسب لها خاصة في تغليف وتصنيع بعض المحاصيل مثل الخرشوف والفراولة والبطاطس وغيرها من أجل توفير حياة كريمة للمرأة البحراوية، لافتًا إلى أن الدعم المباشر للزراعة سوف يؤثر بصورة واضحة على تحسين أداء القطاع الزراعي وتقديم خدمات أكثر للمزارعين

وكان قد تم تفقد وحدة الـ Gis بمديرية الزراعة، وتحدثت المهندسة سحر الشيخ عن أهمية استخدام التكنولوجيا الحديثة في جميع مجالات قطاع الزراعة بالبحيرة، وذلك بالتزامن مع خطة الدولة للتحول الرقمي واستخراج خرائط محدثه للزمام الفعلي المنزرع تستخدم في تحديد الاحتياجات المائية للتركيب المحصولي سواء للموسم الشتوي أو الموسم الصيفي، وهو الهدف الرئيسي من النشاط مما يساهم في استخراج بيانات دقيقة تساعد متخذي القرار، مبنية على أسس دقيقة بالنسبة لقطاع الزراعة والري مما يسهل معه تحديد الطلب على المياه.

وأشار الدكتور ناجح عبد المنعم مدير ادارة الشئون الزراعية، إلى أن مديرية الزراعة بالبحيرة برئاسة المهندس موفق ساري وكيل الوزارة، وبإشراف المهندس محمود هليل مدير عام الزراعة، تقوم بتوفير كافة أنواع الدعم من أجل نجاح هذا المشروع الحيوي، الذى يؤدى الى تحسين مجالات الزراعة من خلال توفير كافة البيانات الخاصة بالتعدي على الأرض الزراعية والثروة الحيوانية والترع الرئيسية والفرعية المغذية للزمام كذلك المصارف، حيث إننا نسعى جميعا إلى ذلك وهذا هو الهدف الأسمى بالنسبة لنا جميعا، خاصة وأن البرنامج يهدف إلى تحسين إطار العمل للاستخدام الفعال للمياه والحد من فقدها فى عمليات الزراعة المروية.

وفى نهاية اليوم تم عقد اجتماع خاص بين الوفد وبعض المزارعين بقاعة الاجتماعات بالمديرية للاستماع إلى متطلباتهم من اجل توفير الدعم اللازم لها خلال المرحلة الثانية التي يسعى الى تنفيذها من خلال وفد التعاون الألماني من خلال بروتوكولات التعاون المشتركة مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي وجارى تنفيذها في عدد 4 محافظات على مستوى الجمهورية.