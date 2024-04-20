السبت 20 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

حبس عاطل ضبط بـ"هيروين وحشيش" وسلاح نارى فى البحيرة

حبس عاطل
حبس عاطل

قرر أحمد عمار، وكيل النائب العام بنيابة الدلنجات في البحيرة، بسكرتارية رامي نبوى، حبس شاب أربعة أيام على ذمة التحقيقات، مع مراعاة التجديد لهم في المواعيد القانونية، على خلفية ضبطه وبحوزته مواد مخدرة، وسلاح ناري، قبل ترويجها على عملائه. 

ضبط 22 كيس هيروين

وكان ضباط وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات،  قد تمكنوا من ضبط  شاب وبحوزته، مواد مخدر و7 قطع يشتبه فى كونها مخدرة الحشيش، بالإضافة إلى 26 كيس بودرة بيضاء اللون يشتبه في كونها مسحوق الهيروين المخدر، وسلاح ناري، ومبلغ مالي وذلك بدائرة المركز، وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

وتلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارا من ضباط ادارة البحث الجنائي بمركز شرطة الدلنجات تفيد قيام "على م ع"، 19 سنة، عاطل ومقيم بإحدى القرى التابعة لدائرة المركز، بالاتجار فى المواد المخدرة، متخذا من دائرة المركز مسرحا لمزاولت نشاطه الاجرامي.

وعقب استئذان النيابة العامة بمركز الدلنجات، وبتقنين الإجراءات تمكن ضباط مباحث مركز الشرطة برئاسة الرائد علي شاكر من ضبط المتهم وبحوزته 7 قطع بنية اللون يشتبه في كونها مخدر الحشيش، و26 تذكرة يشتبه في كونها مسحوق الهيروين المخدر، بالإضافة إلى مبلغ مالي وسلاح ناري وطلقة لذات العيار.

وبمواجهة المتهم اعترف بحيازته المخدرات المضبوط بغرض الاتجار، والسلاح الناري والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه الإجرامي.

حبس متهم ضبط مخدرات بالبحيرة أمن البحيرة نيابة الدلنجات المتهم

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