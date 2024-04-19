جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية بالبحيرة

تنطلق امتحانات الترم الثاني 2024 لجميع صف النقل الابتدائية والإعدادية، بمحافظة البحيرة يوم 8 مايو المقبل وتستمر حتى 23 مايو 2024، وذلك وسط إجراءات خاصة من قبل مديرية التربية والتعليم بمحافظة البحيرة، و"الدستور" تنشر جدول الامتحانات لجميع الصفوف، بداية من الصف الرابع الابتدائي حتى الأول والثاني الثانوي داخل جميع مدارس المحافظة.

وفي هذا الصدد عقد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة اجتماعا لمتابعة الاستعدادت الخاصة بامتحانات الفصل الدراسي الثاني "الدور الأول" للعام الدراسي الحالي 2023/2024، بمركز إعداد القادة بدمنهور، حيث وجه بالالتزام بضوابط سير الامتحانات وتحقيق كافة وسائل الانتظام والهدوء لأداء لأبنائنا الطلاب لامتحاناتهم بسهولة ويسر، مع الالتزام التام بكافة القوانين والقواعد واللوائح المنظمة للامتحانات، التنسيق مع الشرطة لتأمين أوراق الأسئلة والإجابة ومقار لجان سير الامتحانات بنطاق المحافظة مواجهة كافة الغش ومنع دخول أجهزة المحمول والأجهزة المختلفة للجان سواء للطلاب والملاحظين.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة:

وأكد يوسف الديب أن إجمالى عدد التلاميذ والطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني من صفوف النقل بالمرحلتين الابتدائية والإعدادية يبلغ 747 ألفا و976 منهم 279 ألفا و447 بالمرحلة الإعدادية وعدد 468 ألفا و529 تلميذا وتلميذة بالمرحلة الابتدائية، مشيرا إلى أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لأداء امتحانات الفصل الدراسي الثاني بكلا الصفين الأول والثاني الثانوي العام 85 ألف و656 طالب وطالبة.

اعتماد مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الثاني

تم اعتماد مواعيد الامتحانات الفصل الدراسي الثاني على النحو التالي:- الصفوف الرابع والخامس والسادس الابتدائي من الأربعاء 8 مايو 2024 وحتى الإثنين 13 مايو 2024، الصفوف الأول والثاني الإعدادي العام من الأربعاء 8 مايو 2024 وحتى الإثنين 13 مايو 2024، الصفوف الأول والثاني الإعدادي المهني من الأربعاء 8 مايو 2024 وحتى الإثنين 13 مايو 2024، الصفوف الأول والثاني الثانوي للمكفوفين من الثلاثاء 14 مايو 2024 وحتى الخميس 23 مايو 2024، الصفوف الأول والثاني الثانوي العام من الثلاثاء 14 مايو 2024 وحتى الخميس 23 مايو 2024.

الصفوف الأول والثاني الثانوي الفني من الأربعاء 8 مايو 2024 وحتى الخميس 16 مايو 2024، الصفوف من الأول إلى الرابع الثانوي الفني نظام خمس سنوات من الأربعاء 8 مايو 2024 وحتى الخميس 16 مايو 2024، الشهادة الإعدادية للمكفوفين من الأربعاء 15 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 21 مايو 2024، الشهادة الإعدادية للصم وضعاف السمع من الأربعاء 15 مايو 2024 وحتى الإثنين 20 مايو 2024، والشهادة الإعدادية العامة من الأربعاء 15 مايو 2024 وحتى الثلاثاء 21 مايو 2024.

الشهادة الإعدادية المهنية من الأربعاء 15 مايو 2024 وحتى الإثنين 20 مايو 2024.

جدول امتحانات الفصل الدراسي الثاني بالبحيرة.