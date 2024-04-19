الجمعة 19 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

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رئيس جامعة دمنهور يفتتح فعاليات دورة إعداد المدربين T.O.T

جانب من فعاليات
جانب من فعاليات دورة إعداد المدربين T.O.T بمحافظة البحيرة

انطلقت اليوم، فعاليات دورة إعداد المدربين T.O.T التي ينظمها المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات بالمجلس الأعلى للجامعات بالتعاون مع جامعة دمنهور، تحت إشراف الأستاذ الدكتور إلهامي ترابيس، رئيس جامعة دمنهور، والدكتور عاشور عمري، مدير المركز القومي للتدريب وإعداد القيادات، والدكتور  محمد الغزالي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالجامعة.

وافتتح رئيس الجامعة، فعاليات الدورة التدريبية "إعداد المدربين TOT" المقامة في الفترة من ١٩ إبريل وتستمر حتى ٢٨ إبريل، بمقر مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات بالمجمع النظري بالأبعادية، حيث تعد الدورة الأولى بالجامعة من حيث الشراكة والاعتماد من قبل المركز القومي للتدريب بالمجلس الأعلي للجامعات.

تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس 

وأكد رئيس الجامعة، أن الدورة تهدف إلى إعداد المدربين وتأهيلهم بالمعارف والمهارات والاتجاهات التي تمكنهم من تنفيذ وإدارة البرامج التدريبية بكفاءة، مما يساعد في المساهمة بفعالية في تيسير نقل المعارف والخبرات والمهارات بين العاملين بالجامعة وبالتالي دفع منظومة تطوير الموارد البشرية، مشيرًا إلى أن الجامعة تسعى إلى التطوير والتدريب الدائم لتنمية المهارات الأكاديمية والإدارية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والقادة بالجامعة، مما يحقق الأهداف الاستراتيجية للتطوير بالجامعة.

من جهته، أشار الدكتور الغزالي، مدير مركز تنمية قدرات أعضاء هيئة التدريس والقيادات، أن الدورة يشارك فيها نخبة من أفضل المدربين وتستهدف ٥٦ متدربًا من مختلف كليات الجامعة بداية من درجة معيد إلى درجة أستاذ، ويتم التدريب بقاعات مجهزة مما يسهم في توفير بيئة ملائمة للمدربين والمتدربين وتحقيق الأهداف التدريبية بشكل أفضل.

جامعة دمنهور دورة اعداد المدربين محافظة البحيرة الهامى ترابيس دمنهور

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