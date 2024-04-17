الأربعاء 17 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط 13 طن فحم مُعد للتجهيز داخل مصنع بدون ترخيص فى البحيرة

فحم
فحم

وجهت الدكتورة نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين، مع الضرب بيد من حديد على كل من تسول له نفسه المساس بالدعم أو التلاعب به مع القيام باتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة. 

حملة مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة. 

واصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة برئاسة المحاسب محمد عبد العال، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة حيث تم تنفيذ عدة حملات تموينية أسفرت عن:بمركزى كفر الدوار ووادى النطرون تم ضبط طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية و3 طن فحم نباتى و10طن فحم خام مُعد للتجهيز داخل مصنع بدون ترخيص  30 اسطوانة غاز قبل البيع بالسوق السوداء ومحطة وقود لتوقفها عن العمل بدون إذن.

 ضبط عبوة مواد غذائية وعصائر منتهية الصلاحية

وفى مركزى أبو حمص ودمنهور تم ضبط 200 عبوة مواد غذائية وعصائر منتهية الصلاحية بالإضافة لضبط 6 مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات ومخبزين توقفا عن الإنتاج بدون إذن مسبق كما تم تحرير 13محضر لعدم نظافة أدوات العجين و10 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار لأنشطة تجارية مختلفة و7محاضر بيع سجائر بأزيدمن السعرالرسمي. 

كما تمكنت إدارة تموين شبراخيت من ضبط 3مخابز لإنتاجهم خبز ناقص الوزن و3 مخابز قاموا بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و4 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل كما تم تحرير 5 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين ولعدم وجود بون صرف الخبز للمواطنين،وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وتم التحفظ على المضبوطات وجاري تحرير المحاضر اللازمة وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ضبط فحم بالبحيرة دمنهور تموين البحيرة الدلنجات نهال بلبع

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