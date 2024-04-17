توريد 170 طن قمح لشون وصوامع محافظة البحيرة حتى اليوم

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، استمرار توريد محصول القمح لموسم 2024، والتزام المحافظة بتنفيذ تكليفات رئيس مجلس الوزراء للوصول إلى الكميات المستهدفة لتوريد القمح، وتذليل أي تحديات أو معوقات في هذا الشأن، مع تقديم كل الإجراءات والتيسيرات للمزارعين والموردين لتعزيز نسب التوريد وتحقيق المستهدف، مع القيام بسرعة صرف جميع المبالغ المالية للموردين.

توريد القمح لشون وصوامع محافظة البحيرة

وأشارت بلبع إلى أن شون وصوامع المحافظة والبالغ عددها 37 شونة وصومعة ومركز تجميع بنطاق المحافظة، قد استقبلت 170.500 طن قمح حتى صباح اليوم من إجمالى المساحة المنزرعة بالقمح لهذا العام التى تبلغ 290089 فدان، مؤكدة أنه تم تشكيل لجان متخصصة من التموين والجهات المختصة لتحديد نوعية الأقماح الموردة وضمان توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع استمرار متابعة كل التقارير الخاصة بأعمال التوريد من داخل غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة من خلال التواصل مع الغرف الفرعية على مستوى الوحدات المحلية داخل جميع المدن، لمتابعة الكميات التي يتم توريدها من محصول القمح يوميًا بالصوامع والشون على مستوى مراكز ومدن محافظة البحيرة.

حملات توعية لموردى القمح فى مدن وقرى محافظة البحيرة

وأشارت نائب محافظ البحيرة إلى ضرورة تكثيف حملات التوعية لموردين بكل سبل الدعم المقدمة من الدولة وتحفيزهم لعمليات التوريد وفقا لقرار مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، واللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، بمنح حافز إضافي لتوريد القمح من المزارعين، ليصل سعر الإردب إلى 2000 جنيه نقاوة 23.5 قيراط، و1950 جنيها نقاوة 23 قيراط و1900 جنيه نقاوة 22.5 لموسم العام الحالي، داخل جميع مدن وقرى محافظة البحيرة.