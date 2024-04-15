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محمد الباز

محافظات

السكرتير العام للمحافظة يتفقد أعمال تطوير مدخل مدينة كفر الدوار

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

قام اليوم اللواء محمد شوقي بدر سكرتير عام محافظة البحيرة، بجولة ميدانية بكفر الدوار تفقد خلالها أعمال تطوير ورصف مدخل المدينة بدايةً من الطريق الزراعي حتى الكوبري العلوي، بطول 600 متر، وبإجمالي مسطح 25 ألف متر2، وذلك بحضور اللواء عبد العزيز قطاطو - رئيس مركز ومدينة كفر الدوار، ياتى ذلك فى إطار المتابعة المستمرة للخدمات التى يتم تقديمها للمواطنين ومتابعة المشروعات القومية التى يتم تنفيذها  داخل جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة وفى ظل توجيهات الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة. 

وضع طبقة الرصف الرابطة بالحارتين بالطريق
 

حيث تابع اللواء محمد شوقي بدر السكرتير العام لمحافظة البحيرة الأعمال الجارية لوضع طبقة الرصف الرابطة بالحارتين، وكذلك الإنتهاء من أعمال الميدة للأرصفة والقواعد الخرسانية للأعمدة الديكورية بالجزيرة الوسطى.

وقد أكد اللواء محمد شوقي بدر، أن المحافظة تواصل جهودها فى قطاع الطرق والتطوير الحضاري للشوارع والميادين بالمدن والمراكز لتسهيل الحركة المرورية والتيسير على مواطني تلك المراكز، موجهًا بالمتابعة المستمرة أثناء تنفيذ الأعمال، والالتزام بكافة الاشتراطات الفنية والمواصفات المقررة وكذا الإلتزام بالبرنامج الزمني المحدد.  

جدير بالذكر أن أعمال تطوير مدخل مدينة كفر الدوار تشمل توسعة ورصف الطريق ليصبح بعرض 18 متر لكل حارة، وعمل تخطيط وإرشادات وعلامات مرورية، وكذلك إنشاء شبكة تصريف مياه الأمطار، بالإضافة إلى إنشاء أماكن انتظار للسيارات منعًا للوقوف العشوائي، بالإضافة إلى رفع كفاءة وتجميل أعمدة الإنارة، مع إعادة إنشاء وتخطيط الجزيرة الوسطى للطريق، وذلك بما يخدم حركة المواطنين والسيارات أثناء دخول المدينة أو الخروج منها للطريق الزراعي، ويقلل من الكثافة والازدحام المروري بالطريق باعتباره المدخل الرئيسي والأهم للمدينة.

رصف مدخل كفر الوار المشروعات بالبحيرة السكرتير العام كفر الدوار محافظة البحيرة

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