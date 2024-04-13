مصرع وإصابة 3 طالبات فى حادث سقوط ميكروباص بمياه ترعة المحمودية فى البحيرة

شهدت مدينة المحمودية، التابعة لمحافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، حادثًا مؤسفًا، حيث سقطت سيارة ميكروباص محملة بالركاب في مياه ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى مصرع طالبة وإصابة طالبتين وتم نقلهما إلى مستشفى المحمودية المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن.

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث.

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد وقوع حادث سقوط سيارة ميكروباص محملة بثلاث طالبات والسائق، في مياه ترعة المحمودية، مما نتج عنها وفاة طالبة وإصابة طالبتين تم نقلهما إلى مستشفى المحمودية المركزي، وجرى تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها.

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بالمحمودية

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر الحادث عن إصابة كل من:- دعاء جمعة حب الله، 16 عامًا، زينب محمد جمعة، 16 عامًا، وتم نقلهما إلى مستشفى المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما توفيت ليلي حمادة خطاب، 16 عامًا، وجميعهم مقيمون قرية شدرشة بمركز المحمودية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

ألقي القبض على سائق الميكروباص الذي قفز من السيارة قبل وقوعها في مياه ترعة المحمودية، وتم انتشال السيارة بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.