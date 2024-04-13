السبت 13 أبريل 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 3 طالبات فى حادث سقوط ميكروباص بمياه ترعة المحمودية فى البحيرة

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شهدت مدينة المحمودية، التابعة لمحافظة البحيرة، مساء اليوم السبت، حادثًا مؤسفًا، حيث سقطت سيارة ميكروباص محملة بالركاب في مياه ترعة المحمودية بمحافظة البحيرة، مما أدى إلى مصرع طالبة وإصابة طالبتين وتم نقلهما إلى مستشفى المحمودية المركزي، وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وسرعة استخراج تصاريح الدفن. 

 

إخطار الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة بالحادث. 

تلقى اللواء محمود عبدالتواب هويدي، مساعد وزير الداخلية مديرية أمن البحيرة، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المحمودية، يفيد وقوع حادث سقوط سيارة ميكروباص محملة بثلاث طالبات والسائق، في مياه ترعة المحمودية، مما نتج عنها وفاة طالبة وإصابة طالبتين تم نقلهما إلى مستشفى المحمودية المركزي، وجرى تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وظروفها وملابساتها. 

 

انتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة بالمحمودية 

انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة، وبالفحص تبين أن الحادث أسفر الحادث عن إصابة كل من:- دعاء جمعة حب الله، 16 عامًا، زينب محمد جمعة، 16 عامًا، وتم نقلهما إلى مستشفى المحمودية المركزي لتلقي العلاج اللازم، بينما توفيت ليلي حمادة خطاب، 16 عامًا، وجميعهم مقيمون قرية شدرشة بمركز المحمودية، وتم نقل الجثة إلى ثلاجة حفظ الموتي بمستشفى المحمودية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، وحرر المحضر اللازم وجاري العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة. 

ألقي القبض على سائق الميكروباص الذي قفز من السيارة قبل وقوعها في مياه ترعة المحمودية، وتم انتشال السيارة بواسطة قوات الإنقاذ النهري، وحرر محضر بالواقعة وتولت جهات التحقيق التي باشرت التحقيقات في الحادث للوقوف على أسبابه وملابساته.

 

انقلاب سيارة بترعة المحمودية حاث سيارة محافظة البحيرة دمنهور النيابة العامة

مواد متعلقة

ضبط 15 طن أسمدة زراعية منتهية الصلاحية قبل تداولها بالأسواق بوادى النطرون

مصرع 3 وإصابة 9 آخرين فى "حادث الصحراوى" بالبحيرة

شاب يُنهى حياة مواطن بسلاح نارى ويصيب زوجته وطفله بالبحيرة

95 محضرًا تموينيًا فى حملة مكبرة على المخابز البلدية بالبحيرة

تحرير 100 محضر لمخابز بلدية مخالفة بالبحيرة

مراكز شباب البحيرة تستقبل المواطنين احتفالًا بعيد الفطر المبارك

وفاة موجه بالمعاش أثناء تكبيرات صلاة عيد الفطر

ضبط 10 أطنان ملح طعام و600 عبوة عصير مجهول المصدر فى البحيرة

الأكثر قراءة

وفاة الفنانة شيرين سيف النصر

ماتت فجرا.. تفاصيل اللحظات الأخيرة قبل وفاة شيرين سيف النصر

"ماتت فى هدوء ولا عزاء".. أسباب وفاة شيرين سيف النصر عن عمر 57 عامًا

اعتبارًا من اليوم.. رفع أسعار بيع عبوات "كوكاكولا" و"بيبسي" العائلية

بعد "أصعب قرار".. أسباب ابتعاد شيرين سيف النصر عن الفن

نقل مومياوات تحت الأرض عن طريق المترو.. أول تعليق من السياحة على الفيديو المذهل

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ماجد حبته

ثلاثينية إبادة التوتسى

د. منى حلمى

لو كنت حبيبته 

حسين دعسة

لا تحرك عسكرى إيرانى خلال الـ72 ساعة المقبلة

صفاء النجار

الوهج المدمر.. قليل من الإظلام قد يكون الحل

ماجد حبته

عقد النمو الفاتر!

إبراهيم عبدالفتاح

جلد فائض عن حدود الجسد

د.كريمة الحفناوى

يوم الطفل الفلسطينى

د. محمد عفيفي

السينما المصرية فى تركيا «٢-٢»

صور

عدسة "الدستور" تلتقط فرحة المواطنين بالعيد فى حديقة الأزهر

مباراة فوز الأهلي على زد بهدف نظيف

العيدية.. مباراة فوز الزمالك على الاتحاد بثلاثية نظيفة

محطة تل أبيب

المزيد

مَن يُسلح إسرائيل؟.. تعرف على صادرات السلاح العالمية إلى دولة الاحتلال

فيديو يكشف تفاصيل استيلاء بحرية "الحرس الثورى الإيرانى" على سفينة شحن إسرائيلية

بمزاعم اختفاء راعى غنم.. القصة الكاملة لإضرام المستوطنين الإسرائيليين النيران برام الله