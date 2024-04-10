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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

وفاة موجه بالمعاش أثناء تكبيرات صلاة عيد الفطر

سيارة اسعاف لنقل
سيارة اسعاف لنقل المتوفي

شيع أهالي مدينة دمنهور، عاصمة محافظة البحيرة قبل قليل، جثمان الشيخ مصطفي خليل، موجه عام اللغة العربية بالتربية والتعليم بالمعاش، بعد أداء صلاة الجنازة عليه من مسجد التوبة، وتم دفنه بمقابر الأسرة بمدينة دمنهور، والذي وافته المنية خلال أداء صلاة عيد الفطر المبارك بمسجد الحبشي بمدينة دمنهور.

وكانت مدينة دمنهور عاصمة محافظة البحيرة، شهدت صباح اليوم، أول أيام عيد الفطر المبارك، وفاة موجه عام اللغة العربية بالتربية والتعليم بالمعاش داخل مسجد الجيشي، وذلك أثناء تكبيرات صلاة عيد الفطر المبارك.
الشيخ مصطفي خليل، أحد علماء الأزهر

وقال الشيخ هاني الأزهري، إمام وخطيب مسجد الحبشي، بمدينة دمنهور عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي، فيسبوك، إن مسجد الجيشي كان مع موعد مع حالة وفاة أثناء صلاة العيد ليرتقي رجل من رواد المسجد إلى الرفيق الأعلى أثناء التكبير في الصلاة، فاللهم اغفر له وارحمه واسكنه فسيح جناتك يا رب العالمين.

وتابع قائلا: عرفت هذا الرجل وكان رحمه الله من الطيبين حقيقة، والمتوفي هو الشيخ مصطفي خليل، أحد علماء الأزهر الشريف، وموجه عام اللغة العربية بالتربية والتعليم سابقا.

ونعى عدد كبير من أهالي مدينة دمنهور الفقيد على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مطالبين بالدعاء بالرحمة والمغفرة للفقيد الذي توفي أثناء أداء صلاة عيد الفطر المبارك.

وفاة اثناء صلاة العيد محافظة البحيرة عيد الفطر مسجد الحبشى دمنهور

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