الأربعاء 10 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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محافظات

مصر الخير توزع 11700 كيس مواد غذائية و4200 كرتونة و100 كارت فرحة العيد بالبحيرة

جانب من فاعليات مصر
جانب من فاعليات مصر الخبر بمحافظة البحيرة

أكدت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، على الدور الهام والحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجًا في قرى ومراكز المحافظة.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة "مصر الخير" ومشاركتها في جهود الدولة لدعم جميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا وتكثيف المساعدات بها.

وأوضح الدكتور أيمن أبو غالي، مدير أول المكتب التنفيذي لمؤسسة مصر الخير، أنه تم توزيع 8700 كيس من المواد الغذائية كوجبة إفطار صائم، مكونة من دجاجة مجمدة وزن 1100 جرام وزجاجة زيت أو سمنة وباكو صلصة وكيلو مكرونة، وأرز و2000 علبة تمر 2 كيلو، كما تم توزيع 3000 كيس زكاة فطر وزن 5 كيلو جرام، مكون من 2 كيلو عدس و1 كيلو فول و2 كيلو مكرونة و2 طن عدس أصفر، بالإضافة إلى كروت مواد غذائية 2500 كارت فئة 350 جنية وفئة 200 جنية، بالإضافة إلى توزيع 4200 كرتونة إضافة إلى الكراتين التي تم توزيعها في بداية رمضان و100 كارت مشتريات ملابس عيد فئة 500 جنية، وذلك من خلال الجمعيات الشريكة على مستوى محافظة البحيرة في جميع القرى والمراكز بالتعاون مع مديرية التضامن الاجتماعي.

ويأتي ذلك في إطار استمرار المشاركة لمؤسسة "مصر الخير" بالتعاون والتنسيق مع عدد من منظمات المجتمع المدني، تحت إشراف مديرية التضامن الاجتماعي، لتوفير المواد الغذائية وتلبية احتياجات الأسر المستحقة.

البحيرة مصر الخير نهال بلبع دمنهور توزيع كرتين رمضان

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