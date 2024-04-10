"وجبة المسجد" تجمع أهالي قرية "براكس" بالبحيرة: عيد وعادة أجداد

يبدأ أهل قرية براكس، التابعة لمركز ومدينة الدلنجات في محافظة البحيرة، يوم عيد الفطر المبارك بتناول وجبة الإفطار داخل المسجد قبل صلاة العيد، حفاظا على واحدة من العادات المستحبة والمحببة لدى جميع أهالى القرية، بغض النظر عن الفئة العمرية، سواءً كانوا شبابًا أو كبار أو أطفالًا.

هذه العادة تحظى بتفضيل وتأييد جميع أهالي القرية، وأصبحت جزءًا من تراثهم وثقافتهم، وتعكس تمسكهم بالقيم الدينية وعاداتهم الاجتماعية المتعلقة بالتضامن والوحدة في المجتمع الإسلامي، وفرصة للتجمع والتواصل المباشر بين أفراد القرية داخل المسجد قبل أداء صلاة العيد، ولحظة مناسبة لتبادل التهاني والتبريكات وتعزيز الروابط الاجتماعية والأسرية.

وقال محمد عبد الرؤوف، محام من أهالى القرية، إن جميع سكان القرية يعدون وجبات الإفطار بمناسبة انتهاء شهر رمضان المبارك وبدء احتفالات عيد الفطر، مشيرا إلى أن كل أسرة في القرية تحضر وجبة الإفطار وتجلبها إلى المسجد فى أطباق كبيرة، ويتم تقديمها للجميع وتناولها معًا.

أضاف عبد الرؤوف، أن الطبق الرئيسي لوجبة الإفطار هو "عيش العرب"، والذي يتم إعداده من العجين ويتحمص تحت أشعة الشمس ويطهى في الحليب، ثم يُضاف إليه السمن البلدي، بالإضافة إلى ذلك، تتضمن وجبة الإفطار مجموعة من الحلويات والكعك والبسكويت والسوداني والترمس.

وأكد الحاج عبد الرازق منصور فضل، أن هذه العادة تعتبر فرصة لتعزيز التواصل الاجتماعي والتلاحم بين أفراد القرية، حيث يجتمعون لتناول وجبة الإفطار معًا قبل صلاة العيد، ويشاركون في فرحة ومناسبة عيد الفطر، يُشير إلى أن هذه العادة تعود إلى أجدادهم وتوارثوها منذ زمن بعيد.

أضاف عبد الرازق أن الاحتفال بهذة الطريقة يُعبِّر به سكان القرية عن تقاليدهم الاجتماعية وقيم التكافل والتضامن في مجتمعهم، وفرصة للتواصل العائلي والجاري وتعزيز الروابط الاجتماعية التي تجمع بين أفراد القرية، وتضفي جوًا من البهجة والسرور على احتفالات عيد الفطر.