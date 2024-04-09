الثلاثاء 09 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

استعدادات مكثفة فى محافظة البحيرة لاستقبال عيد الفطر المبارك

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتوره نهال بلبع  نائب محافظ البحيرة، بتشكيل غرف عمليات فرعية من غرفة العمليات المركزية بديوان عام المحافظة بالوحدات المحلية والمديريات والشركات، لمتابعة انتظام العمل مع تواجد كافة القيادات فى مواقعها بكافة الأجهزة بالتبادل للتعامل مع ما قد يطرأ من أحداث خلال فترة الأعياد، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.

وشددت الدكتورة نهال بلبع، على ضرورة مراقبة الأسواق والمحلات والمطاعم والتأكد من صلاحية اللحوم، والأسماك المملحة والمدخنة المعروضة بها لضمان سلامة المواطنين.

 تكثيف الحملات على الأسواق بكافة مدن ومراكز  المحافظة

كما وجهت نائب محافظ البحيرة رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ورؤساء مجالس إدارة الشركات ومديري مديريات الأوقاف والتموين والمرور ومرفقي الإسعاف والحماية المدنية ومديري مشروعات المواقف والنقل الداخلي بالمحافظة بضرورة:

وكذلك تكثيف الحملات على الأسواق بكافة مدن ومراكز وأحياء وقرى المحافظة ومراجعة الأسعار واتخاذ الإجراءات تجاه المخالفين سواء زيادة أسعار أو امتناع عن بيع السلع، والتأكد من توافر كافة السلع التموينية والسلع البترولية وخاصة المواد البترولية مع الإشراف على المخابز للتأكد من وفرة الخبز المدعم للمواطنين.

 رفع درجة الاستعداد القصوى لعمل كافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية 

كما تم التوجيه برفع درجة الاستعداد القصوى لعمل كافة أطقم رصد التعديات على الأراضي الزراعية والمتغيرات المكانية وإزالة التعديات فى المهد طوال أجازة عيد الفطر واعتبار منع التعديات على الأراضى الزراعية أولوية أولى ومسئولية كل رئيس مدينة فى نطاق الوحدة المحلية رئاسته.

وشددت نائب محافظ البحير على قیام مشروعات المواقف والنقل الداخلى بالمحافظة بمتابعة حركة المركبات وانتظام حركة وخطوط السير وتوفير الأعداد اللازمة من المركبات والتأكد من صيانة المركبات وصلاحيتها وانتظام العمل وفقًا لتعريفة النقل المعتمدة داخل المحافظة وإلى المحافظات الأخرى.

و تشکیل مجموعات عمل لمتابعة مرافق المياه والصرف الصحى والكهرباء، ورفع درجة الاستعداد بالمستشفيات والوحدات الصحية والتأكد من توافر كافة الأدوية والأمصال اللازمة فى مثل هذه المناسبات والتأكد من وجود الأطباء فى مواقعهم ومناوباتهم، والتنبيه على الحماية المدنية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة للجاهزية لمجابهة المواقف الطارئة، وتشديد الرقابة على المعديات بنطاق المحافظة وإيقاف المخالف منها والتشديد على عدم زيادة حمولة المعديات وتعيين خدمة إشراف يومية، تواجد رؤساء وعناصر أجهزة النظافة فى مواقعهم لمتابعة استمرار أعمال النظافة بالشوارع وتجهيز الحدائق والأماكن العامة والتعامل فورا مع أية تجمعات للمخلفات ورفع كافة الإشغالات بالشوارع والميادين.

عيد الفطر استعدادات عيد الفطر محافظة البحيرة صلاة عيد الفطر دمنهور

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