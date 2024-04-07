الأحد 07 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

ضبط أسماك مملحة فاسدة وتحرير 56 محضرًا تموينيًا متنوعًا بالبحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

وجهت الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق، للتأكد من الالتزام بالاشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها المواصفات، ومكافحة كل صور الغش التجاري والتدليس وردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية بالبحيرة، برئاسة المحاسب محمد عبدالعال مدير المديرية، رقابتها المشددة بكل مدن ومراكز المحافظة، بالتنسيق مع مديرية الطب البيطري ومباحث التموين وتحت إشراف سمير البلكيمي، مدير الرقابة التموينية، وتم تنفيذ عدة حملات تموينية بمركز شبراخيت أسفرت عن ضبط 80 كجم ملبن و300 لتر منظفات مجهولة المصدر وكمية من اللحوم ذُبحت خارج المجازر الحكومية، كما تم تحرير 9 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار ومحضر بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي.

حملات تموينية مكبرة للرقابة على الأسواق بالبحيرة 

وبحملات مماثلة بمركزى رشيد ودمنهور، تم ضبط مخبز لتجميعه 5 شكائر دقيق بلدى مدعم ومحلين لحيازتهما كمية من الأسماك المملحة غير صالحة للاستهلاك الآدمي، و70 كجم لحوم تم ذبحها خارج المجازر الحكومية، وبمركزى الرحمانية وكفرالدوار تم ضبط 9 مخابز لإنتاجها خبز ناقص الوزن، و7 مخابز قامت بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 5 محاضر لعدم الإعلان عن مواعيد التشغيل و4 محاضر لعدم نظافة أدوات العجين، و4 محاضر لعدم إعطاء بون صرف الخبز للمواطنين.

وبمركز المحمودية، تم ضبط مخبز قام بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25، 26 جرام للرغيف الواحد، وجار تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر، ومخبز تصرف فى 20 شيكارة دقيق بلدى مدعم، وآخر توقف عن الإنتاج بدون إذن، ومخبز لإنتاجه خبزًا غير مطابق للمواصفات، كما تم تحرير 12 محضرًا لعدم نظافة أدوات العجين، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

محافظة البحيرة الدلنجات نهال بلبع تموين البحيرة دمنهور

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