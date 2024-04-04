"التحالف الوطنى" يكرم 1500 طالب وطالبة من حفظة القرآن بالبحيرة (صور)

كرمت مؤسسة نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، برئاسة الدكتورة نيفين الكاتب، أحد كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، 1500 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، وجرى تقديم جوائز قيمة للفائزين، بمدينة كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك في احتفالية خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة.

اليوم تكريم 1500من حفظة القرآن الكريم

وكانت مؤسسة، نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، احتفالية قد أعلن أنه سيتم اليوم الخميس، تنظيم احتفالية خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء مركز كفر الدوار بمحافظة البحيرة، وذلك بقرية أبوصالح التابعة لمركز كفر الدوار، وذلك بحضور الدكتورة نيفين الكاتب رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة، بالمحافظة.

وقالت الدكتورة نيفين الكاتب، إنه تم تكريم 1500 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، وسيتم تقديم جوائز قيمة للجميع، مشيرة إلى أن الاحتفالية تقام في أجواء رمضانية مميزة، ووسط فرحة الجميع نظرًا للقيام بتكريم حفظة كتاب الله عز وجل.

وأضافت أن المسابقة التي يتم تنظيمها في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وتشجيع الشباب والأطفال على حفظ القرآن الكريم، مشيرة إلى أن حفظ القرآن الكريم ليس مجرد واجب ديني، بل يمثل أيضًا رمزًا لقوة وتميز المجتمع.

في السياق، قالت سها العطار، مدير إدارة داخل مؤسسة نبيل الكاتب للعمل الأهلي التنموي، إن المسابقة شارك فيها عدد كبير من الحافظين لكتاب الله عز وجل، مؤكدة تقييم أداء المشاركين وفقًا لمعايير صارمة وعادلة من قبل لجنة تحكيم متميزة تضم علماء ومشايخ متخصصين في القرآن، من الأزهر الشريف، ومديرية الأوقاف، وإدارة الوعظ بمحافظة البحيرة.