الخميس 04 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

التحالف الوطنى يكرم 1500من حفظة القرآن بالبحيرة اليوم

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

تنظم مؤسسة، نبيل الكاتب الخيرية لتنمية المجتمع، إحدى كيانات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، اليوم الخميس، احتفالية خاصة بمناسبة شهر رمضان المبارك، بهدف تكريم حفظة القرآن الكريم من أبناء مركز كفرالدوار بمحافظة البحيرة.

تقام الاحتفال بقرية أبوصالح التابعة لمركز كفرالدوار، وذلك بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، والدكتورة نيفين الكاتب، رئيس مجلس أمناء مؤسسة الكاتب، بالإضافة إلى العديد من الشخصيات العامة بالمحافظة. 

تكريم 1500 طالب وطالبة من حفظة القرآن 
 

وقالت الدكتورة نيفين الكاتب إنه سيتم تكريم 1500 طالب وطالبة من حفظة القرآن الكريم، وسيتم تقديم جوائز قيمة للجميع، مشيرة إلى أن الاحتفالية تقام في أجواء رمضانية مميزة، ووسط فرحة الجميع نظرًا للقيام بتكريم حفظة كتاب الله عز وجل.

وأضافت أن المسابقة التي يتم تنظيمها في إطار الجهود المستمرة لتعزيز وتشجيع الشباب والأطفال على حفظ القرآن الكريم، مشيرة إلى أن حفظ القرآن الكريم ليس مجرد واجب ديني، بل يمثل أيضًا رمزًا لقوة وتميز المجتمع.

في السياق، قالت سها العطار، مدير إدارة داخل مؤسسة نبيل الكاتب للعمل الأهلي التنموي، إن المسابقة سيشارك فيها عدد كبير من الحافظين لكتاب الله عز وجل، مؤكدة تقييم أداء المشاركين وفقًا لمعايير صارمة وعادلة من قبل لجنة تحكيم متميزة تضم علماء ومشايخ متخصصين في القرآن، من الأزهر الشريف، ومديرية الأوقاف، وإدارة الوعظ بمحافظة البحيرة.

التحالف الوطنى بالبحيرة نبيل الكاتب أتممت حفظ القرآن محافظة البحيرة رمضان الكريم

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