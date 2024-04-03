الأربعاء 03 أبريل 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

مصرع وإصابة 13 شخصًا إثر وقوع حادث تصادم بالطريق الزراعى بالبحيرة

حادث تصادم
حادث تصادم

  لقى شخص مصرعه، بينما أصيب  12 آخرون بكسور وجروح وكدمات متفرقة فى جميع أنحاء الجسم إثر وقوع حادث تصادم ميكروباص بالرصيف، بالطريق الزراعي "القاهرة / الإسكندرية " أمام قرية أنور المفتي بمركز أبو حمص بمحافظة البحيرة  وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي، بينما تم نقل المصابين لذات المستشفى لتلقي العلاج اللازم وحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

تصادم سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي 

تلقى اللواء محمود عبد التواب هويدي مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة إخطارا من مأمور مركز شرطة أبو حمص يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص بالرصيف، بالطريق الزراعي "القاهرة / الإسكندرية " أمام قرية أنور المفتي التابعة لدائرة المركز وتم تحرير المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة. 

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة لمكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة كل من:" م.خ "٢٥ سنة مقيم بناحية مركز كوم حمادة مصاب كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، "م.ح"  ٢٢سنة مقيم بناحية مدينة كوم حمادة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،  ا.م  ٢٣ سنة مقيمة بناحية مدينة كوم حمادة مصابة بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم،م.ع ٢١سنة مقيم بكوم حمادة، مصاب بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ش.ع ٦٨سنة مقيم بناحية مركز كوم حمادة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ه.ع ١٩سنة مقيمة بناحية مدينة كوم حمادة،كدمات متفرقة وسحجات بالجسم،تحت، ل.م ٣٤ سنة مقيمة بناحية مركز كوم حمادة كدمات وسحجات متفرقه بالجسم، خ.ا  ٥٧ سنة مقيم بناحية مدينة كوم حمادة كدمات  وسحجات متفرقة بالجسم، م.س ٢٣ سنة مقيم بناحية كوم حمادة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، س.و ٣١ سنة مقيمة  كوم حمادة، كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ا.ع ٢٢ سنة مقيمة بناحية مدينة كوم حمادة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم، ر.ه ٢٢ سنة مقيمة بناحية مركز كوم حمادة كدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

كما لقى شخص مجهول الهويه مصرعه وتم التحفظ على الجثة تحت تصرف النيابة العامة بمستشفى دمنهور التعليمي. 

محافظة البحيرة حادث تصادم بالبحيرة الطريق الزراعى بالبحيرة دمنهور مصرع شخص

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