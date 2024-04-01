الإثنين 01 أبريل 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

إضاءة مدارس التربية الخاصة والإدارات التعليمية.. "تعليم البحيرة" تحتفل باليوم العالمي للتوحد

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة أن مديرية التربية والتعليم وجميع مدارس التربية الخاصة والإدارات التعليمية تشارك في تلك الفاعلية العالمية حيث تم إضاءة مدارس التربية الخاصة والإدارات التعليمية وديوان المديرية باللون الأزرق، بهدف التعريف والتوعية باضطراب مرض التوحد، من أجل جعل البيئة المشاركة والمحيطة بالمريض على درجة كبيرة من الفهم ودراية كاملة بكيفية التعامل مع أبنائنا مصابي التوحد واستيعاب حالتهم، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للتوحد والذي يوافق 2 أبريل من كل عام.

 نشر رسالة توعوية لجميع المواطنين بحسن المعاملة من الآخرين 

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة  مديرية التربية والتعليم تهدف نشر رسالة توعوية لجميع المواطنين بحسن المعاملة وعدم التنمر على ذوي التوحد، والعمل على رفع روحهم المعنوية بالمعاملة الطيبة، والاهتمام والرعاية المستمرة.

كما وجه وكيل الوزارة إدارة التربية الخاصة بالمديرية بقيادة رضا إسماعيل برفع درجة الوعي بكافة مدارس التربية الخاصة بالتوحد وكيفية التعامل معه، وتقديم كلمة عن التوحد في الإذاعة المدرسية،  فى جميع أنحاء مدن وقرى محافظة البحيرة،  من خلال التعرف على كيفية التعامل الأشخاص المصابين بمرض التوحد، مع العمل على الوقوف بجانبهم  فى جميع تعاملاتهم  مع الآخرين. 

تعليم البحيرة ممحافظة البحيرة مرض التوحد دمنهور الإدارات التعليمية

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