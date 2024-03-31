محافظ البحيرة تستعد لتطبيق قانون التصالح ومشروع التأمين الصحي للمواطنين

عقد اجتماع المجلس التنفيذي لمحافظة البحيرة اليوم برئاسة الدكتورة نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، بحضور اللواء محمد شوقى بدر، السكرتير العام للمحافظة، وكامل غطاس، السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد أمجد البنا، المستشار العسكري، ورؤساء الوحدات المحلية، ومديري المديريات الخدمية، ومسؤولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية. تم عقد الاجتماع في قاعة الاجتماعات بديوان عام المحافظة.

وتم التأكيد على استعدادات المحافظة لتطبيق قانون التصالح رقم 187 لسنة 2022، وتكثيف جهود كافة الجهات المعنية لبناء المستشفيات الجديدة وتطوير المستشفيات القائمة لمواكبة الزيادة السكانية وتغطية مشروع التأمين الصحي لجميع المواطنين.

كما شددت على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لإيقاف تنفيذ أي مقابر جديدة حتى وضع منظومة جديدة لإنشاء وإدارة المقابر بالمحافظة، وتسجيل كافة الأراضي الفضاء المملوكة لجهات الدولة بالشهر العقاري وإعفاء جهات الدولة من رسوم التسجيل والرسم المساحي لقطع الأراضي المملوكة لها حفاظًا على أصول الدولة، مع تسهيل إجراءات ترخيص دور المسنين وتنفيذ عربات الطعام المتنقلة بمبادرة "إيجي ترك".

تم توجيه نائب محافظ البحيرة باستمرار حملات غلق المعابر غير الشرعية على حرم السكة الحديد والمرور الدوري على المعديات ومراجعة تراخيصها. كما تم استعراض بعض التقارير الخاصة بإدارات المحافظة للوقوف على الوضع الحالي، منها عرض إدارة التخطيط والمتابعة لموقف الخطة الاستثمارية، وعرض إدارة أملاك الدولة لموقف "التعديات/ التقنين"، وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، وعرض المركز التكنولوجي للكم التراكمي، وكذلك عرض تقرير عن الموقف التنفيذي لقانون المحال العامة رقم 154 وتقرير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة.

تم أيضاً استعراض ومناقشة عدد من موضوعات وطلبات المجلس، منها: طلب اعتماد المخططات التفصيلية للمناطق الصناعية بمدينتي، وادي النطرون وحوش عيسى، وإقامة مجمع مواقف سيارات جديد على قطعة أرض أملاك دولة " ملك الوحدة المحلية بحوش عيسى" بمساحة تقريبية 42166 متر مربع، مع تخصيص قطعة أرض بمركز ادكو على مساحة 1000 متر لإقامة مشروع حفظ وتصنيع التمور لصالح مديرية الزراعة.

كما تم تخصيص قطعتين أرض أملاك دولة بمساحة 400 متر لإنشاء وحدة إسعاف ونقطة إطفاء بقرية محلة الأمير التابعة لمركز ومدينة رشيد، بالإضافة إلى إنشاء مجمع ثقافي بمدينة رشيد على قطعة أرض بمساحة 920 متر، وإقامة مدرسة يابانية على قطعة أرض بقرية لقانه، وتخصيص قطعة أرض على مساحة 152 متر داخل الحيز العمراني بقرية إدفينا لإقامة مكتب بريد.

وتم الموافقة على إطلاق اسم الشهيد عبد الوهاب بحيرى السيد جمعة على مدرسة أبو خطوة للتعليم الأساسي بمركز دمنهور.