الخميس 28 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

محافظات

توزيع 17 ألف كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية فى البحيرة

محافظة البحيرة
محافظة البحيرة

أكدت الدكتورة  نهال بلبع، نائب محافظ البحيرة، الدور الحيوي لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية في تخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والعمل جنبًا إلى جنب مع الجهاز التنفيذي للمحافظة للتيسير على المواطنين ودعم الأسر الأكثر احتياجًا بقرى ومراكز المحافظة، وكذلك الاهتمام بالأسر الأولى بالرعاية وعن كاهل المواطنين من خلال تقديم كل سبل الرعاية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة لهم.

وأشادت الدكتورة نهال بلبع، بالدور الكبير الذي تقوم به مؤسسة "مصر الخير" ومشاركة جهود الدولة في دعم جميع أبنائها والعمل على تلبية جميع احتياجاتهم من خلال تقديم المساعدات المادية والعينية واستهداف القرى الأكثر احتياجًا وتكثيف المساعدات بها.

وأوضح الدكتور أيمن أبوغالي، مدير أول المكتب التنفيذي لمؤسسة "مصر الخير"، أنه تم توزيع 17000 كرتونة مواد غذائية على الأسر الأولى بالرعاية، حيث تم تسليمهم لـ 96 جمعية شريكة على مستوى المحافظة وتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية، كما تم توزيعها على 144 أسرة "سند عيله" والسند يكفي الأسرة المكوَّنة من 6 أفراد طوال شهر رمضان الكريم مكونات سند العيلة (عدد 5 كرتونة مواد غذائية + عدد 8 علب لحم وزن 800 جم تقريبا + 5 علبة عصير 1 لتر + 5 علبة لبن 1 لتر).

جدير بالذكر أن المبادرة من خلال التحالف الوطني تستهدف دعم الأسر الأولى بالرعاية في أنحاء محافظة البحيرة من خلال توزيع 10 آلاف كرتونة مواد غذائية في قرى المحافظة يصل وزن الكرتونة الواحدة 14 كيلوجرامًا، تضم المواد الغذائية الضرورية منها الأرز والمكرونة والسكر والفول واللوبيا والزيت والبلح والصلصة والملح، وذلك ضمن خطة تعاون موسعة تستهدف توزيع 150 ألف كرتونة في أنحاء الجمهورية.

أخبار التحالف الوطني محافظة البحيرة دمنهور توزيع مواد غذائية الدلنجات

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