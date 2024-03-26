الثلاثاء 26 مارس 2024
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محافظات

جولة تفقدية لسكرتير عام البحيرة في معرض "أهلًا رمضان" بالدلنجات

جريدة الدستور

قام كامل غطاس السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة وبحضور اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، بالمرور علي منفذ اهلا رمضان بالدلنجات وذلك لمتابعة توافر السلع الغذائية والاستراتيجية بالأسواق والتأكد من ضبط الأسعار والإعلان عنها وتسعيرها وتوافرها بأسعار مناسبة للمواطنين والتأكد من جودة السلع المعروضة وصلاحيتها، وذلك في إطار الجولات الميدانية لمتابعة توفير السلع الغذائية بالأسعار الاقتصادية لتخفيف الأعباء عن كاهل المواطنين والتأكد من ضبط الأسعار. 

تكثيف الحملات الرقابية المعنية لرصد المخالفين. 

وتم التاكيد علي تكثيف الحملات والمتابعة والمرور على المحلات العامة وأماكن شراء السلع الغذائية والتموينية، والمواقع ذات التردد المعتاد للمواطنين، والتنسيق على مدار الساعة بصورة يومية مع مديرية التموين والجهات الرقابية المعنية، لمراقبة حركة الأسعار ومحاربة الغلاء للتخفيف عن الأسر البحراوية والعمل على ضبط الأسواق ومحاربة الغلاء وجشع بعض التجار.

 كما وجه السكرتير العام، بتنفيذ تعليمات الدكتورة نهال بلبع نائب المحافظ، بإستمرار ضخ المنتجات من السلع والمواد الغذائية بشكل يومي لمواجهة الإقبال عليها من جمهور المستهلكين مع متابعة جودة المعروضات والتأكد من صلاحيتها.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي - رئيس الجمهورية بتوفير السلع الغذائية بالأسعار الإقتصادية وفى إطار توجيهات اللواء  هشام آمنة - وزير التنمية المحلية بضرورة توفير إحتياجات المواطنين من السلع الغذائية الأساسية المطابقة للمواصفات وبالأسعار المناسبة لرفع المعاناة عن المواطنين والتصدى لكافة أشكال الغش التجارى.

ومن جانبه، شدد اللواء وائل زغلول محمد رئيس مركز ومدينة الدلنجات، على الالتزام بالأسعار المقررة للسلع دون أي زيادة، وكذلك التواجد الدوري من خلال قيادات الوحدة المحلية ومفتشي التموين والطب البيطري لمتابعة الأسعار، والتعامل الفوري مع أي شكاوى تخص المواطنين والتعامل معها في أسرع وقت بالتنسيق مع الجهات المختصة. 

اهلاء رمضان محافظة البحيرة الدلنجات تموين البحيرة دمنهور

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