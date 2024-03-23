انتظام سير انتخابات "المحامين" أمام 27 لجنة فى البحيرة (صور)

انطلقت صباح اليوم، انتخابات نقابة المحامين في جميع أنحاء مراكز محافظة البحيرة، والتي تضم 27 لجنة انتخابية، ويدلي 16166 محاميًا من أعضاء الجمعية العمومية بمحافظة البحيرة بأصواتهم، والتي بدأت منذ التاسعة صباحًا وتستمر حتى الخامسة مساءً، وذلك لاختيار نقيب المحامين وأعضاء النقابة العامة، وذلك في ١٤ مركزًا انتخابيًا بنقابتيِّ إيتاي البارود جنوب البحيرة ودمنهور شمال البحيرة موزعة على ٢٧ لجنة انتخابية.

وحصل "الدستور" على المقار الانتخابية والتي تم تقسيمها على محاكم المحافظة وهي: نقابة إيتاي البارود شمال البحيرة تضم مراكز انتخابية: غرفة المحامين بإيتاي البارود، غرفة المحامين بشبراخيت، غرفة المحامين بالرحمانية، غرفة المحامين بالدلنجات، غرفة المحامين بكوم حمادة، غرفة المحامين بأبوالمطامير، غرفة المحامين بوادي النطرون.

كما تضم نقابة دمنهور جنوب البحيرة مراكز انتخابية هي: مقر النقابة بدمنهور، غرفة المحامين بحوش عيسي، غرفة المحامين بأبوحمص، غرفة المحامين بمحكمة كفرالدوار، غرفة المحامين بالمحمودية، غرفة المحامين برشيد، غرفة المحامين بإدكو.